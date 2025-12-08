Emozione in musica a Serradifalco con il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri

Serata di grande emozione in musica ieri a Serradifalco, per il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli. All’evento, tenuto presso il teatro “A. De Curtis” e organizzato dall’Amministrazione Comunale di Serradifalco e dall’Associazione Musicale “M° Aldo Lalumia”, erano presenti il Signor Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, il Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio e le massime Autorità civili e militari della provincia.

Straordinaria la presenza della cittadinanza di Serradifalco, che ha potuto assistere al concerto anche da un maxi schermo installato all’esterno del teatro e sul led wall installato presso il palazzo comunale.

In apertura lo scenografico ingresso in sala sulle note della “Vecchia marcia d’ordinanza” di Luigi Cajoli, già “Capo Fanfara” della Legione Allievi Carabinieri di Roma 1887 e in seguito primo Ufficiale Direttore della Banda dell’Arma.

A seguire, la compagine musicale apprezzata in ogni parte del mondo per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza e la profonda vocazione musicale, ha proposto ai presenti un repertorio di grande pregio: da “Fame and Glory” di Albert Edward Matt all’“Ouverture Solennelle 1812” di Ciajokvsky, proseguendo con la cavatina di Figaro dal “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, con gli apprezzati solisti Prof. Alessandro Cicchirillo e Prof. Leonardo Latona – quest’ultimo orchestrale originario proprio di Serradifalco–, “Votre Toast” dall’opera Carmen, “Valzer Campestre” di Gino Marinuzzi eseguita dal solista Prof. Vincenzo Daidone, “Casta diva” dall’opera “Norma” di Vincenzo Bellini, interpretata dal solista Prof. Santino Torre, sino alla romanza “Nessun dorma” con il solista Prof. Giulio Scacchi e la marcia trionfale dell’ “Aida” di Giuseppe Verdi, con la sua carica espressiva, solenne e trascinante.

Dopo una breve pausa dedicata agli interventi istituzionali, il solista Prof. Santino Torre ha emozionato tutti i presenti con il toccante “Per gli Alpini di Lavis” di H. Apfolterer, un pezzo particolarmente amato dal compianto M° Luogotenente Andrea Maida, orchestrale della Banda dell’Arma originario di Serradifalco tragicamente scomparso nel 2018 a seguito di incidente stradale.

Già nel pomeriggio, la Banda aveva voluto onorare la memoria dell’orchestrale scomparso deponendo un omaggio floreale presso la stele eretta innanzi alla locale Stazione dell’Arma, dedicata ai Carabinieri e inaugurata il 5 aprile scorso proprio in ricordo del Luogotenente c.s. Andrea Maida e del Vice Brigadiere Giuseppe Pace, a cui è seguita una breve esibizione della attigua piazzetta.

Hanno completato il programma “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri dal 1930 composta dal Maestro Luigi Cirenei, e il “Canto degli Italiani”, l’Inno Nazionale scritto da Goffredo Mameli nel settembre 1847 e messo in musica due mesi dopo da Michele Novaro, a conclusione di una serata di grande musica ma soprattutto di straordinaria emozione.