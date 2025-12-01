Decibel Record Store è online: musica, cultura ed eventi al centro della nuova iniziativa nata a Caltanissetta

CALTANISSETTA – È ufficialmente online da oggi, 1 dicembre 2025, Decibel Record Store, una nuova realtà che unisce negozio di dischi nuovi, etichetta discografica e organizzazione eventi, con l’obiettivo di riportare al centro la cultura del disco e della produzione musicale originale nel cuore della Sicilia.

Decibel Record Store nasce come hub culturale dedicato alla musica in formato fisico e digitale, rivolto non soltanto agli appassionati ma anche ad artisti emergenti, piccole etichette e publisher in cerca di orientamento professionale nel mondo della produzione discografica. Il progetto è la prima etichetta discografica del centro Sicilia con sede legale a Caltanissetta, regolarmente iscritta ai registri dei produttori fonografici italiani.

A guidare l’iniziativa è Daniele Venti, fondatore ed editore del progetto, che spiega come Decibel nasca prima di tutto per rivalorizzare il disco come oggetto culturale e non come semplice prodotto commerciale, puntando a riportare al centro l’esperienza dell’ascolto, la cura per il suono e la storia che ogni album racconta.

Il progetto può contare su un’esperienza professionale maturata in oltre vent’anni di attività nella produzione musicale, eredità della precedente esperienza targata CSSP Records, che ha curato la realizzazione di album distribuiti in tutta Italia attraverso i principali circuiti del mercato discografico nazionale.

Secondo Venti, al centro dell’iniziativa non c’è solo la vendita, ma anche la crescita consapevole degli artisti. Decibel vuole essere uno spazio di tutela e formazione per artisti emergenti, piccole etichette e publisher, offrendo informazioni concrete su diritti d’autore, distribuzione, produzione e sugli enti che regolano gli aspetti remunerativi per autori e compositori. Per il fondatore, la conoscenza tecnica è oggi fondamentale quanto il talento.

Particolare attenzione è riservata anche al ruolo sociale della musica. Venti sottolinea come una città senza un negozio di dischi sia paragonabile a una città senza una libreria, impoverita di un presidio culturale essenziale, e come sia necessario contrastare quella che definisce una “zombificazione digitale”, rimettendo al centro il valore del supporto fisico e dell’ascolto consapevole.

Al fianco della dimensione digitale, non mancherà quella dal vivo. Decibel Record Store inaugurerà ufficialmente la propria attività il 19 e 20 dicembre, a partire dalle 18.30, con la prima Piccola Fiera del Disco e la festa di apertura presso il Retro Bottega del Cocktail, in via Salemi 3 a Caltanissetta. Due serate pensate come occasione di incontro tra generazioni accomunate dalla passione per la musica originale e indipendente.

Il sito ufficiale www.decibelrecordstore.com è già operativo, insieme ai canali social Facebook e Instagram, che accompagneranno il progetto con aggiornamenti, nuove uscite e iniziative culturali.

Contatti

Email: info@decibelrecordstore.com

Telefono: +39 392 50 79 465

Sito web: www.decibelrecordstore.com

Facebook: facebook.com/decibelrecordstore

Instagram: instagram.com/decibelrecordstore

Con la nascita di Decibel Record Store, Caltanissetta torna ad avere un punto di riferimento dedicato alla musica come espressione culturale e non solo commerciale. Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il valore della memoria sonora e che si candida a diventare un presidio stabile per artisti, appassionati e operatori del settore, restituendo alla città un tassello importante della propria identità culturale.