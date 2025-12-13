Cna Caltanissetta, inaugurata la nuova sede: sinergia, inclusione e sviluppo territoriale

Un’inaugurazione all’insegna della condivisione e della consapevolezza che la sinergia tra diversi comparti produttivi rappresenta una leva fondamentale di crescita economica, sociale e territoriale. È questo il messaggio emerso nella serata di ieri, 12 dicembre in occasione dell’inaugurazione della nuova sede CNA Caltanissetta, che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese associate e rappresentanti del mondo produttivo locale. La cerimonia si è aperta con il tradizionale taglio del nastro e la benedizione di Padre Giuseppe, seguiti dai saluti istituzionali. A intervenire anche il sindaco Walter Tesauro, che ha espresso il proprio sostegno all’associazione e al lavoro svolto a favore delle imprese del territorio.

Particolarmente toccante il momento dedicato alla memoria di chi non c’è più e alle donne vittime di violenza, simbolicamente rappresentate da un paio di scarpe rosse poggiate su una sedia. La riflessione è stata affidata alla presidente territoriale CNA, Enza Matraxia, che ha richiamato i valori dell’inclusione e della responsabilità sociale. CNA ha ribadito il proprio impegno a non lasciare indietro nessuno, sottolineando l’importanza dell’economia sociale anche attraverso i progetti illustrati da Fabio Ruvolo. Un messaggio rafforzato da un gesto simbolico e concreto: la degustazione di una “arancina speciale”, emblema di integrazione e attenzione al sociale. La fiducia reciproca tra CNA e le imprese associate si è tradotta nella cura dell’allestimento dello spazio esterno, realizzato grazie al contributo diretto degli associati che hanno messo a disposizione competenze e risorse per l’arredo e l’organizzazione dei tavoli dedicati alla degustazione delle eccellenze locali. Momento centrale della serata lo show cooking a cura dell’Associazione Chef e Pasticceri. La brigata, guidata dal presidente Salvatore Agnello e composta dagli chef Emanuele Madonia, Giacomo Carollo e Gabriele Leprini, insieme all’allievo Vincenzo, ha proposto una cucina fedele alla tradizione, valorizzando i prodotti della filiera agroalimentare. Una rappresentanza di altissima qualità del comparto agroalimentare è stata garantita dalla partecipazione di Caseificio Terra Mia, Trattoria Pizzeria Le Delizie, Agnello Catering, Tenuta Palladio, Macelleria Salumeria San Michele, Rizzo Alimentari, Etnos Soc. Coop., Tentazioni e Sapori, Lombardo Vini, panificio Fedele Termini. Il convegno e le testimonianze degli imprenditori. Il focus del convegno è stato efficacemente centrato dalle testimonianze di un panel di imprenditori che, attraverso le proprie esperienze professionali, hanno raccontato le sfide quotidiane di un mondo imprenditoriale complesso e in continua evoluzione. Salvatore Agnello, in rappresentanza di Agnello Catering e in qualità di consulente chef, si è definito un creativo curioso, arricchito dalle numerose esperienze maturate nel tempo e trasformate in competenze e professionalità oggi messe al servizio di realtà in diverse parti del mondo. Nel suo ruolo di ambasciatore della cucina italiana, ha ribadito con orgoglio il valore delle proprie radici siciliane. Laura Bordenga, per Hooper Marketing Studio, ha tracciato il bilancio della propria esperienza aziendale, dimostrando come anche a Caltanissetta sia possibile fare impresa investendo in competenze, studio e determinazione. Carlo Pecoraro, in rappresentanza di Etta e Talea, ha sottolineato come la crescita imprenditoriale passi dalla fiducia nel proprio talento, da una solida etica professionale e dall’apertura all’innovazione, mantenendo sempre alto il livello di preparazione. Marinella Avellino, per Multiplast, ha proposto un excursus generazionale, evidenziando l’importanza del dialogo e della contaminazione tra generazioni come fattore strategico per la continuità e lo sviluppo delle imprese. Giuseppe Bellia, di Bellia Preziosi, ha raccontato un percorso personale e professionale maturato nella città più vibrante d’Europa, esperienza che lo ha formato e ispirato, ma che lo ha portato a scegliere Caltanissetta come luogo in cui fondare e sviluppare la propria attività. Lucia Arcarisi, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Pisa e in rappresentanza di Webios, ha messo a disposizione il proprio ruolo istituzionale per favorire scambi e sinergie tra Pisa e Caltanissetta, sottolineando come il valore aggiunto della Sicilia risieda nella capacità di accoglienza, che si traduce in competenza e forza nell’affrontare le sfide imprenditoriali. Le conclusioni del convegno sono state affidate al segretario CNA Pasquale Gallina, che ha tracciato un consuntivo delle attività svolte dall’associazione, ribadendo il ruolo fondamentale del lavoro di squadra. Gallina ha espresso orgoglio per il proprio staff, sottolineando la professionalità e il dinamismo con cui vengono quotidianamente offerti i servizi CNA alle imprese del territorio. Come in ogni occasione di festa, la serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta, offerta dal presidente del comparto agroalimentare Davide Scancarello. Nel momento conclusivo, il segretario Gallina ha inoltre presentato Grazia Giammusso come nuova referente del comparto agroalimentare, che ha annunciato l’avvio di un percorso condiviso tra le aziende della provincia, in stretta sinergia con enti e strutture del territorio, con l’obiettivo di costruire una visione strategica di sviluppo comune.