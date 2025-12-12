Caltanissetta, “Un Consiglio per Natale”: un video musicale e una calamita dedicata alla città, l’iniziativa solidale dei consiglieri comunali

I consiglieri hanno realizzato un video musicale natalizio accessibile con l’acquisto di una calamita dedicata alla nostra città. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione di un parco giochi inclusivo.

Dagli scranni dell’Aula Consiliare allo studio di registrazione, uniti dallo spirito del Natale e da un comune intento solidale e a beneficio della città.

I consiglieri comunali di Caltanissetta hanno lanciato insieme un’iniziativa che va oltre ogni colore politico, con un video musicale di un inedito brano natalizio dal titolo “Un Consiglio per Natale”.

Con l’aiuto di diversi professionisti e associazioni locali, infatti, i consiglieri hanno accantonato momentaneamente il dibattito e hanno deciso di stringere il microfono questa volta per una giocosa performance canora, destinata a regalare più di un sorriso e un segno tangibile per la comunità.

Nella conferenza stampa di presentazione di ieri, ospitata dai locali di “Officine Sonore”, è stata illustrata l’iniziativa e l’intento che ne deriva.

Sono state realizzate, infatti, 3000 calamite che riproducono un’opera dedicata a Caltanissetta realizzata dall’artista Michelangelo Lacagnina, che ha ceduto gratuitamente i relativi diritti d’autore.

Nella parte posteriore, è riportato un QR Code che indirizza direttamente al video musicale natalizio. Ogni calamita sarà venduta al prezzo di 5 euro e il ricavato sarà destinato all’acquisto di giochi inclusivi da installare all’interno dei parchi cittadini.

È possibile acquistare le calamite recandosi presso il gazebo degli scout di Caltanissetta, vicino ai mercatini di Natale presenti in questo periodo in Corso Umberto I e in molteplici punti vendita che saranno comunicati a breve.

“Il nostro messaggio è chiaro: una politica che unisce e che sa smorzare i toni e annullare le differenze di fronte a una comune finalità sociale – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti. Questo progetto nasce grazie all’idea della consigliera Petitto, che abbiamo immediatamente accolto con entusiasmo, cimentandoci così in un mondo lontano dal nostro, superando anche qualche inevitabile imbarazzo in nome di un progetto a beneficio dei bambini e della nostra città. Ringrazio i maestri di Officine Sonore che hanno scritto e arrangiato il brano, Roberto Gallà per il video condito anche da un simpatico backstage, nonché Michelangelo Lacagnina per averci donato il suo prodotto artistico. Tutte collaborazioni a titolo gratuito da più attori che hanno dimostrato amore per la nostra città e soprattutto tanta voglia di donare: da un ricordo e una calamita che racconta Caltanissetta, che spero si diffonda nelle nostre case e in quelle dei tanti nisseni emigrati, fino al parco giochi inclusivo, che mi auguro possa abbattere tutti gli ostacoli che impediscono ad alcuni bambini di giocare con i propri coetanei”.

“L’idea era quella di dare un messaggio concreto che potesse rimanere anche oltre il Natale – ha commentato la consigliera Annalisa Petitto. Un progetto condiviso da tutti i consiglieri comunali e che è stato accolto con entusiasmo da professionisti locali che hanno messo al servizio della città le proprie competenze e il proprio tempo. Ci siamo messi in gioco in modo scherzoso e spontaneo anche per provare a far comprendere a partire da una sede istituzionale che quando gli obiettivi sono funzionali al bene della città, questo Consiglio comunale, nelle sue naturali differenze politiche, riesce a trovare una comunione d’intenti. Un messaggio di augurio alla città, ma soprattutto di vicinanza ai bambini e alle categorie più fragili, che vengono prima di ogni rispettiva appartenenza o divisione di qualsiasi natura”.

Michelangelo Lacagnina si è soffermato sugli elementi artistici che sono visibili sulla calamità e che raccontano la Sicilia e Caltanissetta: “Ringrazio tutti i consiglieri per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Oggi sono emozionato, perché in qualche modo sento di aver fatto un dono alla città. Una calamita è qualcosa che rimane e può essere trasportato facilmente ovunque, perché in pochi centimetri può racchiudere tanti significati, in questi casi un focus della territorialità. Abbiamo uno scorcio della nostra Cattedrale di Santa Maria la Nova, che sembra quasi vista da un binocolo, racchiusa da una greca che riporta caratteristiche cromatiche della nostra terra, accanto a soggetti mediterranei come il sole e i fichi d’India. Elementi che fanno riferimento alle nostre origini da portare orgogliosamente anche oltre i nostri confini”.

“La musica è un’occasione per stare insieme – ha dichiarato Danilo Lapadura di Officine Sonore. Il brano è stato scritto da tanti docenti della scuola, che ringrazio per l’impegno dedicato. Siamo sempre pronti a dare il nostro contributo alla città e per questo motivo abbiamo subito sposato questa iniziativa con entusiasmo”.

Roberto Gallà, che ha realizzato il video musicale, ha commentato così la disponibilità e lo spirito d’iniziativa dei consiglieri comunali: “L’autoironia è sempre un sintomo di intelligenza, soprattutto quando, come in questo caso, è correlata a un fine sociale nobile e soprattutto umano. Invito tutti i cittadini che acquisteranno la calamita e che riprodurranno il video a percepire subito lo spirito di queste persone, che sono state in grado di mettersi in gioco per regalare qualcosa di bello alla città che rappresentano”.