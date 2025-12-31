Caltanissetta. Risultati di assoluto rilievo per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri nel corso del 2025

CALTANISSETTA. Si chiude un anno di grande impegno per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta. Le statistiche del 2025 restituiscono risultati operativi di assoluto rilievo: oltre 3900 reati perseguiti, 194 persone tratte in arresto, 1.401 denunciate in stato di libertà e più di 56.000 soggetti sottoposti a controllo. Dati che, tuttavia, non rendono appieno la complessità dell’impegno profuso dall’Arma quale Forza di polizia a competenza generale.

I Carabinieri hanno operato quotidianamente a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e degli interessi della collettività, secondo l’efficace modello di coordinamento assicurato dal Signor Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina: in questo quadro, assume particolare rilievo il dato relativo all’attività di prevenzione, con oltre 14.700 servizi svolti sul territorio. Un impegno ancora più significativo se si consideri che nella gran parte dei Comuni della provincia l’Arma rappresenta l’unico presidio di polizia presente: un punto di riferimento essenziale per le comunità locali e una funzione insostituibile di rassicurazione sociale.

Alla costante attività preventiva si è affiancata l’incisiva azione investigativa sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, che nel corso del 2025 ha consentito di portare a termine operazioni di alto profilo. Tra le attività di contrasto alla criminalità organizzata l’operazione “The Wall” dello scorso settembre, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, che ha consentito di acquisire elementi indizianti a carico di 15 soggetti, accusati nella fase cautelare di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e armi, con l’aggravante di aver agevolato il clan mafioso Rinzivillo di Gela.

Altrettanto rilevante il contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti: le indagini “Drugstore” e “White Sheep”, rispettivamente sotto la direzione della Procura della Repubblica – D.D.A. di Caltanissetta e della Procura della Repubblica di Gela, hanno permesso di disarticolare due sodalizi dediti allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish nelle piazze nissene e gelesi.

Contestualmente, l’Arma ha mantenuto altissima la soglia di attenzione sui reati di forte impatto sociale, con particolare riferimento alla violenza di genere e alla tutela delle fasce deboli. In tale contesto, oltre ai frequenti incontri informativi e ai servizi di prossimità svolti dalle pattuglie – anche appiedate nonché avvalendosi del prezioso presidio della Stazione Mobile di recente assegnazione – i Carabinieri hanno ulteriormente puntato sulla funzione di rassicurazione sociale attraverso una capillare campagna di prevenzione; sul tema, l’iniziativa avviata d’intesa con Federfarma e con l’Ordine dei Farmacisti di Caltanissetta ha permesso la diffusione, presso tutte le farmacie del territorio, di migliaia di opuscoli informativi dedicati, consegnati ai cittadini contestualmente all’acquisto dei farmaci.

L’azione dell’Arma si è completata con il concorso nei servizi di ordine pubblico, nei compiti di protezione e nel contributo dei reparti dell’Organizzazione Speciale operanti in provincia: il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.), impegnato nel contrasto all’inquinamento e allo smaltimento illecito di rifiuti, e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), cui sono affidati compiti di vigilanza sull’applicazione della legislazione vigente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ma anche la costante presenza sul territorio della provincia dei “baschi rossi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e delle Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo.

Infine, grande determinazione è stata profusa nella diffusione della “Cultura della Legalità”, un tema di rilevante attualità che vede un forte impegno sinergico da parte del Signor Prefetto di Caltanissetta e di tutte le Istituzioni e per il quale è stato recentemente sottoscritto un importante protocollo d’intesa: nel corso dei numerosi incontri presso le scuole, i Carabinieri hanno dialogato con i giovani su temi di stretta attualità, dal bullismo ai pericoli della rete, dalla sicurezza stradale alla lotta contro stalking e femminicidio, illustrando inoltre le opportunità di arruolamento nelle file dell’Istituzione.

L’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta rinnova anche per il nuovo anno il proprio impegno al servizio dei cittadini, in piena coerenza con le finalità e le strategie Istituzionali.