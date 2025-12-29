Caltanissetta piange la scomparsa del segretario cittadino del PD Giancarlo La Rocca

CALTANISSETTA. Una triste notizia per il Partito Democratico, ma anche per la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali e per la Città di Caltanissetta. E’ infatti morto Giancarlo La Rocca, architetto presso la Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, uomo politico.

A darne notizia è stato il segretario provinciale del PD Renzo Bufalino. In una nota ha comunicato: “Oggi è un giorno di grande dolore. Ci ha lasciati Giancarlo La Rocca, segretario cittadino del Partito Democratico di Caltanissetta”.

Parlando della sua figura, Bufalino ha ricordato: “Per me, però, Giancarlo non è stato solo un dirigente politico. È stato un amico vero. Una presenza discreta ma costante, capace di ascoltare e di capire. Con lui ho condiviso pensieri, preoccupazioni, speranze, e un’idea di politica fatta prima di tutto di rispetto e umanità. Mancherà tanto. Mancherà il suo modo gentile di stare tra le persone, il suo senso di responsabilità, la sua dedizione silenziosa ma profonda alla comunità e al Partito Democratico. Oggi il dolore è grande, ma resta la gratitudine per aver camminato insieme, anche solo per un tratto di strada. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità democratica nissena va il mio abbraccio più sincero”.

In queste ore tante le attestazioni di stima giunte all’indirizzo del segretario cittadino del PD sui social; La Rocca era persona parecchio conosciuta e stimata non solo a Caltanissetta ma anche a livello regionale, e la sua scomparsa ha provocato un’ondata di grande emozione e commozione.