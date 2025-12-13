Caltanissetta, passaggio della Fimma Olimpica: misure di sicurezza e traffico regolamentato

Al fine di garantire il passaggio in sicurezza della Fiamma Olimpica di “Milano Cortina 2026”, che nei giorni 16 e 17 dicembre 2025 attraverserà la nostra provincia, nel corso di apposita Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Sig. Prefetto Licia Donatella Messina, lo scorso 10 dicembre, è stata concordata la linea strategica da seguire ed è stata convenuta l’adozione di provvedimenti viari e di ogni altra misura preventiva necessaria per il regolare svolgimento della manifestazione. I servizi interforze, definiti con ordinanza del Questore, dopo approfondito tavolo tecnico svolto in Questura giovedì scorso, finalizzati a prevenire e reprimere eventuali azionidi disturbo e impedire qualsiasi interferenza, anche involontaria, prevederanno l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Al fine di assicurare un alto livello di sicurezza nello svolgimento della manifestazione tutto il percorso interessato dall’attraversamento dei tedofori sarà puntellato da parte delle Forze dell’Ordine e da volontari della Protezione Civile. Con successive ordinanze sindacali dei Comuni di Caltanissetta e Gela, è stato, inoltre, regolamentato il traffico veicolare dei percorsi individuati nei due comuni. Quella nissena sarà l’11^ tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, che raggiungerà Caltanissetta martedì 16 dicembre, proveniente dalla provincia di Enna, e successivamente si sposterà ad Agrigento per giungere il giorno successivo a Gela nel corso della 12^ tappa. Il viaggio della Fiamma Olimpica, che durerà in totale 63 giorni, attraverserà tutte le regioni d’Italia, articolandosi in 61 tappe, per arrivare a Milano il 6 febbraio 2026, giorno di apertura dei Giochi Olimpici Invernali “Milano-Cortina 2026”. L’evento, organizzato dal “Comitato per l’Organizzazione dei XXV Giochi Olimpici – Fondazione Milano Cortina 2026”, vedrà la partecipazione di circa 10.000 tedofori che si alterneranno lungo il percorso di circa 12.000 chilometri, oltre al personale di supporto. Durante il tragitto saranno effettuate 60 celebrazioni di tappa allo scopo di unire le persone e le comunità sotto i valori dei Giochi Olimpici e dello Sport. Il viaggio della Fiamma Olimpica attraverserà le 20 regioni, toccando tutte le province del territorio italiano alla scoperta dei luoghi più suggestivi del nostro Paese per mostrare al mondo la bellezza e il ricco patrimonio storico e culturale.