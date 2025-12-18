Caltanissetta, musica e incanto con il concerto “Happy Xmas” degli studenti del Liceo Musicale “Manzoni-Juvara”

Il 17 dicembre 2025 presso l’auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta si sono esibiti gli studenti del Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta. Il concerto di Natale “Happy Xmas” è arrivato alla III edizione. Bravissimi e professionali gli alunni che si sono avvicendati sul palco di fronte a un folto pubblico. I pianisti Davide Vicari, Andrea Spiaggia, Alessio Cosentino e Marta Volpe preparati dal prof. Gianluigi Talluto. L’ensemble di chitarre formato da Francesco Nicoletti, Chanel Pace, Enzo Severino, Daniele Territo, Maria Diletta Vangelista; Sofia Falzone, Michele Ruvolo; Michele Cardillo, Emanuele Corbo, Matteo Mancuso, Mastrosimone; Francesca Fonte, Aurora Marchese, Egle Matina, Federico Pesce delle classi dei professori Felice Amodio e Marco Scivoli.

Il gruppo jazz del professore Rocco Mosa formato da Andrea Lomonaco al vibrafono, Giuseppe Garzia alla marimba, Salvatore Ferraro alla batteria, Matteo Stagnitto al basso, Alessio Cosentino e Marta Volpe al pianoforte e lo stesso docente alle tastiere. Hanno concluso il concerto il coro e l’orchestra della scuola diretti dal prof. Emanuele Giacopelli. Il coro e l’orchestra erano così formati: (coro) Sonia Cardillo, Francesco Nicoletti, Maria Diletta Vangelista, Davide Vicari, Aurora Pignataro, Virginia Giglio, Giulia Rizzi, Jasmine Messina, Magda Cacciatore, Elisa Tararà, Emmanuele Lopiano, Martina Maira, Andrea Santoro, Marco Lopiano, Giorgia Riggi, Andrea Lomonaco, Aurora Mulè, Aurora Barberi, Alessia Ventura, Martina Cataldi, Alessio Cosentino, Aurora Biancheri, Alessia Farruggello, Elide Ippolito, Francesca Sciascia, Vanessa Palermo; (orchestra)Violini: Jasmine Messina, Martina Maira, Chiara Pera, Nicole Caruana; Flauti: Aurora Marchese, Sofia Bruno, Silvio Bellanca; Clarinetti: Davide Riggi, Gioacchino Chiolo; Fagotto: Michele Ruvolo; Tromba: Andrea Santoro; Trombone: Michele Mantrino; Percussioni: Karol Alù, Marco Lopiano, Giuseppe Garzia, Andrea Lomonaco. Hanno impreziosito l’orchestra gli allievi del conservatorio “V. Bellini” con cui il liceo musicale ha sempre fattivamente collaborato sin dalla sua istituzione: i violinisti Agnese Cannavò, Simona Lauria, Gabriele Scuderi e la violista Giulia Cottone che con grande entusiasmo hanno accettato l’invito. Si ringraziano i Maestri Raffaello Pilato, Aldo e Marco Traverso e il Direttore del Conservatorio il M° Michele Mosa. Hanno curato la preparazione degli studenti dell’orchestra e del coro i docenti: Gaetano Costa, Roberta Licalsi (docenti di violino), Chiara Infarinato (docente di violoncello), Gerlando Callea (docente di contrabbasso), Barbara Rosana (docente di flauto), Rocco Mosa (docente di tromba) Gabriele Vasta (docente di percussioni), Giovanni Gangemi (docente di Sassofono), Rosa Maria Chiarello (docente di canto e direttore del coro Eutherpe). Ospiti della serata, in virtù del Progetto Nissa Jazz finanziato dall’USR Sicilia a cui il nostro Liceo ha aderito, il gruppo Jazz e Dintorni formato da Nello Nicotra alla chitarra, Pippo Pizzo al Sax, Carmelo Fragale al contrabbasso, Toti Bruno al pianoforte, Giovanni Botindari alla batteria. Abile presentatore il prof. Michele Segretario, docente di storia della musica, che ha guidato il pubblico in questo “viaggio musicale” attraverso il pop, il rock, il jazz e il repertorio classico.