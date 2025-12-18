Caltanissetta, l’associazione ornitologica nissena fa incetta di premi a Parma e si laurea Campione d’Italia

Ancora una volta Caltanissetta si distingue in campo nazionale. Dopo il passaggio della fiamma olimpica che ha “infiammato” il popolo Nisseno, altre gioie arrivano da Parma dove l’associazione ornitologica nissena (AON) presieduta da Gaetano Campisi, fa incetta di premi laureandosi campione d’Italia. La città ducale regala gioie infinite ad Antonio Cusumano che cala un fantastico tris imponendosi nelle categorie cardellino agata, bruno e giallo. Mentre per Cusumano si tratta di una riconferma, per Gaetano Campisi è un ritorno nel gradino più alto del podio, infatti ha fatto man bassa nella categoria canarini isabella mosaico giallo conquistato due ori e un insperato argento nella categoria agata mosaico giallo femmina. Dunque Caltanissetta sugli scudi a conferma delle nostre eccellenza, aggettivo spesso abusato, ma con questi risultati e assolutamente pertinente. Raggianti i freschi campioni italiani: “regalare alla nostra città un titolo di campione d’Italia nel campo dell’ornitologia ci rende particolarmente orgogliosi, dichiarano Cusumano e Campisi. La nostra città non poteva farsi un regalo migliore per le feste di Natale. Per noi ornitologi amatoriale facenti parte di una piccolissima associazione è un risultato assolutamente eccezionale che conferma la qualità è la serietà dei nostri allevatori. Il nostro obiettivo è crescere sempre di più e trasmettere la nostra passione anche ai più giovani.Abbiamo in mente dei progetti futuri che ci porteranno a divulgare la nostra passione anche in ambito sociale. “La storia non può dichiararsi conclusa in quanto Cusumano parteciperà al campionato del mondo in Belgio tra meno di un mese.