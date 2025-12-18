Caltanissetta, la piscina comunale riapre dal 30 aprile 2026: il consiglio comunale approva l’accordo di transazione

Si è svolto, nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine, un consiglio comunale urgente dedicato alla Piscina Comunale finalizzato ad approvare uno schema di transazione che impedisce la costituzione di un possibile contenzioso e, al contempo, creare i presupposti per consentire, ad aprile 2026, che l’infrastruttura possa tornare fruibile al pubblico.

La transazione tra il Comune di Caltanissetta e RTI Caltanissetta sportiva è stata redatta per concedere un giusto ristoro per l’impresa che ha preso in concessione l’impianto che, negli anni e a causa di una modifica di normative e regolamenti nazionali, ha dovuto subire degli adeguamenti tecnologici e infrastrutturali.

Dopo che il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta, il segretario Generale del Comune di Caltanissetta Cinzia Chirieleison ha verificato il numero legale permettendo l’inizio dei lavori.

Il Dirigente della VII Direzione Giuseppe Intilla ha esposto la vicenda illustrando come l’avvento della pandemia da Covid 19 e i conflitti bellici internazionali hanno interferito con il progetto inizialmente predisposto imponendo delle modifiche soprattutto in ambito di efficienza energetica e reperimento dei materiali, a seguito dell’irragionevole incremento dei prezzi di forniture e materie prime. Criticità che gli uffici comunali hanno dovuto fronteggiare per consentire una restituzione dell’infrastruttura ai cittadini comprendendo l’elevata importanza di pubblico interesse non soltanto per le attività sportive dilettantistiche o agonistiche ma anche ludiche o sanitarie considerato che la Piscina comunale è utilizzata anche per finalità terapeutiche. Il Comune, pertanto, è pronto a impegnarsi per un importo di 700mila euro in tre tranches, la prima delle quali, di 300mila euro, da versare entro l’imminente termine del 31 dicembre. Le altre due, ciascuna di 200mila euro, da versare entro il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027. Il rispetto di queste tempistiche comporta al concessionario l’obbligo di concludere i lavori e riaprire entro il 30 aprile 2026.

Il Dirigente Giuseppe Tomasella ha illustrato le variazioni contrattuali che sono state apposte e le stime economiche di spesa per l’adeguamento dell’impianto sia in termini di migliorie tecniche sia organizzative per consentire una più funzionale fruizione degli utenti sia in ambito tecnologico. Tutti elementi che hanno portato, con il supporto del parere pro-veritate della professoressa Caterina Ventimila a predisporre la proposta di transazione al fine di evitare un contenzioso lungo e imprevedibile nella sua definizione.

A seguire hanno espresso parere favorevole all’accordo stipulato il Collegio dei Revisori tramite la Presidente Rosa Leoni, la I – IV – V Commissione Consiliare tramite i suoi Presidenti Gianluca Miccichè, Angelo Scalia e Alessandra Longo.

L’assessore allo sviluppo economico Guido Delpopolo ha ringraziato il Segretario Generale, i Revisori dei conti, i Dirigenti e gli Uffici comunali per aver lavorato con determinazione e sinergia per riconsegnare uno degli impianti sportivi più importanti della città e da troppo tempo ormai chiuso al pubblico.

L’assessore allo sport Salvatore Petrantoni ha ribadito che la politica detta gli indirizzi ma il lavoro più intenso e che porta i risultati va riconosciuto agli uffici e alle risorse umane comunali che vanno ringraziate per l’impegno costante portato avanti nel tempo.

L’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto ha voluto ribadire che l’azione amministrativa è stata orientata a rispettare gli impegni che negli anni passati, il Consiglio Comunale aveva preso, in modo chiaro e preciso nei confronti della città. Una promessa che, ciascuno secondo le proprie competenze, è riuscito a mantenere trasformando le parole in atti concreti, lavorando con serietà e determinazione per individuare le soluzioni migliori, sempre nell’interesse esclusivo della città, con l’obiettivo di restituire ai cittadini nisseni un impianto destinato alla piscina comunale.

Sono intervenuti, dopo aver chiesto regolarmente la parola, i consiglieri Dierna, Gambino, Lo Magno, Palermo, Di Dio, Cancelleri, Petitto, A. Scalia, F. Scalia, Millaci, Vagginelli, Mazza.

Nei loro interventi hanno ribadito l’intento di impegnarsi per la città e per i suoi cittadini consentendo la riapertura dell’impianto che da troppo tempo manca in città

Dopo una pausa, richiesta dal consigliere Di Dio e approvata dall’aula, i lavori sono ripresi con le dichiarazioni di voto dei consiglieri Turturici, Mosca, Gambino, Petitto, A. Scalia e Genovese.

A conclusione della seduta i consiglieri in aula hanno votato favorevolmente all’unanimità.

Chiusa la seduta il sindaco Walter Tesauro ha ringraziato i Consiglieri comunali che, con il loro voto, hanno consentito che entro aprile 2026 la struttura verrà consegnata alla città per essere fruibile. Un ringraziamento che ha voluto rivolgere anche a tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo che non deve essere considerato soltanto una “riapertura della struttura” bensì della restituzione di un servizio fondamentale, di un luogo di sport, inclusione e socialità che appartiene alla comunità.