Caltanissetta, il quadro-trittico di Francesco Guadagnuolo come narrazione poetica del ciclo del cibo italiano

C’è un filo invisibile che attraversa i secoli e lega l’uomo alla terra, la terra al lavoro, il lavoro al rito. È il filo del cibo, che non è soltanto nutrimento ma memoria, identità, cultura. Nel quadro-trittico di Francesco Guadagnuolo questo filo si fa immagine: la semina sotto la luna, la raccolta nel sole, il consumo nella penombra sacra. Tre gesti che diventano canto visivo, tre momenti che raccontano la nascita, la fatica e la spiritualità di un popolo.

Nel grande quadro di Francesco Guadagnuolo il trittico non si presenta come elemento isolato, né come semplice frammento autonomo: esso s’innesta in una visione più ampia, assumendo una forma inedita che rompe gli schemi tradizionali. L’artista non propone soltanto un quadro o soltanto un trittico, come la consuetudine ci aveva abituati, ma li fonde insieme, creando un dialogo tra unità e molteplicità. In questa compresenza, il trittico diventa cuore pulsante del grande quadro, custodito ed al tempo stesso esaltato, come se l’ambientazione più vasta fosse una salvaguardia che ne amplifica il senso. L’originalità dell’opera risiede proprio in questa tensione: il trittico non è chiuso in sé, ma si apre, si dilata, diventa parte di un respiro più ampio, dove la narrazione del cibo italiano si trasforma in patrimonio universale.

La proclamazione della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO trova qui la sua eco più profonda: non si tratta di ricette, ma di gesti che si ripetono, di rituali che si tramandano, di un ciclo eterno che ci ricorda da dove viene ciò che mangiamo. Guadagnuolo non dipinge solo figure, ma il tempo stesso: il tempo della terra, il tempo del lavoro, il tempo del rito. Così il quadro diventa meditazione, preludio e invito: guardare il cibo non come semplice sostanza, ma come poesia quotidiana, come patrimonio che appartiene a tutti e che vive in ogni seme, in ogni frutto, in ogni boccone.

Il trittico sul ciclo del cibo non è soltanto un omaggio alla tradizione gastronomica, ma una meditazione pittorica sul rapporto tra uomo, natura e cultura. Attraverso le tre fasi – Terra, Lavoro, Consumo – l’artista costruisce una narrazione che trascende la mera rappresentazione estetica e diventa riflessione antropologica e spirituale.

Nella prima scena, il contadino solitario sotto la luna incarna la dimensione arcaica e sacrale del gesto agricolo. Le mani callose e lo sguardo concentrato rimandano alla fatica quotidiana, ma anche alla dignità di chi perpetua un rito millenario. La semina diventa un atto di connessione cosmica: l’uomo non domina la terra, ma vi s’integra, diventando parte di un ciclo naturale che lo trascende. È origine e promessa, gesto che contiene in sé il futuro del nutrimento e della comunità.

La seconda scena mostra una donna che raccoglie pomodori maturi in un campo assolato. Il suo gesto semplice è carico di cura e trasformazione, e il paesaggio diventa teatro della quotidianità, luogo di resilienza e dignità. Guadagnuolo restituisce al lavoro manuale la sua centralità: non come fatica alienante, ma come cuore pulsante della civiltà contadina. La raccolta è il tempo della concretezza, il momento in cui la materia si offre all’uomo e diventa possibilità di vita.

Infine, nella terza scena, un uomo in abiti monastici mangia spaghetti in uno spazio sacro. Il gesto del nutrirsi si trasfigura in liturgia, e il cibo non è più solo sostentamento, ma memoria, identità, cultura. Guadagnuolo sottolinea come la cucina italiana sia patrimonio che unisce corpo e spirito, quotidianità e trascendenza. Il consumo diventa atto comunitario e spirituale, rito che celebra la trasformazione della materia in cultura.

Quadro e trittico si configurano così come una metafora del tempo: la semina è origine e futuro in potenza, la raccolta è presente e dignità del lavoro, il consumo è memoria e ritualità. Ogni fase è legata all’altra in un ciclo eterno che riflette la continuità della tradizione gastronomica italiana. L’opera non si limita ad illustrare il percorso del cibo, ma invita a riconoscere il valore sociale e spirituale che esso assume nella vita quotidiana. In questo senso, dialoga direttamente con il riconoscimento UNESCO: la cucina italiana non è solo ricettario ma narrazione collettiva, patrimonio immateriale che unisce generazioni e territori.

Francesco Guadagnuolo, attraverso il suo quadro-trittico, offre una visione critica e poetica del cibo come ciclo vitale e culturale. La sua opera diventa specchio della proclamazione UNESCO: un invito a custodire non solo le ricette, ma il senso profondo del rapporto tra uomo, terra e comunità.

E nel silenzio che chiude il quadro, rimane l’immagine di un seme che germoglia, di un frutto che si offre, di un gesto che si compie. È il tempo che ritorna, è la memoria che si rinnova, è il rito che ci unisce. Così il cibo italiano, elevato a patrimonio dell’umanità, continua a vivere non solo nelle cucine e nelle tavole, ma nelle immagini che lo celebrano, nei gesti che lo tramandano, nei colori che Guadagnuolo ha consegnato alla nostra memoria collettiva.