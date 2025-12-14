Caltanissetta, il dott. Marco Giambra sarà il nuovo questore: l’insediamento il 12 gennaio

ARRIVA DA RAGUSA. È originario di San Cataldo ed è in Polizia da 40 anni

Il dott. Marco Giambra, 60 anni, da 12 mesi questore di Ragusa, si accinge a tornare a Caltanissetta con il medesimo attuale prestigioso incarico. Nella questura nissena per circa 20 mesi era già stato vicario fino alla primavera del 2019. L’insediamento nel suo nuovo ufficio di via Catania dovrebbe avvenire il prossimo 12 gennaio, subentrando alla dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello, che guida la questura dal 15 maggio 2023. In Polizia da 40 anni, il dott. Marco Giambra nel periodo in cui ha prestato servizio a Caltanissetta si è fatto apprezzareper le sue doti umane e professionali, oltre che per i rapporti sempre cordiali con la stampa. Originario di San Cataldo, laureato in Giurisprudenza, dal dicembrede 1985 al gennaio del 1990 ha frequentato il 2° corso quadriennale di formazione per vice Commissari all’Istituto Superiore di Polizia a Roma. Dopo un ulteriore corso di formazione durato 10 mesi, nel novembre del 1990 è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria dove ha diretto per un decennio la Sezione Catturandi della Mobile conottimi risultati: la sua “squadra” riuscì infatti ad arrestare alcuni pericolosi ricercati, tanto da meritarsi l’appellativo di “specialista”nella cattura dei latitanti. Ne l2000 è stato trasferito alla Questura di Messina dove,sempre alla Mobile, ha diretto le Sezioni Omicidi, Antidroga e Criminalità organizzata fino al 2007, quando è stato nominato dirigente. Tre anni dopo è stato promosso Primo Dirigente e nuovamente trasferito alla Questura di Reggio Calabria per guidare la Digosfino all’ottobre del 2015. Quindi la nomina a vicario del questore di Vibo Valentia. A settembre 2017 il “rientro”nella sua provincia di origine, svolgendo le funzioni di vicario del questore di Caltanissetta fino a maggio del 2019, quando è passato in servizio a Napoli, prima vicario del questore Antonio De Iesu e subito dopo con il dott. Alessandro Giuliano. Promosso Dirigente superiore della Polizia di Stato nel maggio 2021, è stato assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per essere quindi nominato questore della provincia di Crotone, dove ha svolto tale incarico dal 25 ottobre 2021 al 15 di cembre 2024. E’ questore di Ragusa dal 16 dicembre dello scorso anno dove ha consolidato ulteriormente la sua esperienza e dimostrato capacità di guida dell’importante ufficio. Nella sua brillante carriera, il dott. Giambra ha coordinato importanti operazioni contro la criminalità comune ed organizzata. Un dirigente di Polizia esperto ed incisivo, che ha condotto indagini delicate ed ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, e che ora è pronto a mettere lasua notevole esperienza al servizio della comunità nissena.