Caltanissetta, “Fai nascere un sorriso”: gioia e doni ai bambini con l’iniziativa della vice presidente del Consiglio Federica Scalia

Per il terzo anno consecutivo si svolge l’iniziativa “Fai nascere un Sorriso”, pensata per portare gioia ai bambini . L’evento, ideato dal Vice Presidente del Consiglio Federica Scalia, con il coinvolgimento del Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, si realizza grazie alla generosità degli sponsor: Euronics Gruppo Bruno, rappresentato dal Dott. Michele Cucciniello, che ha donato centinaia di regali, e la preziosa partecipazione di Studio Medico Sedita e Partylandia, che porteranno Santa Claus Italia il più famoso della Sicilia.

La collaborazione della Nissa Rugby, presieduta dalla famiglia Lo Celso, sarà fondamentale nella consegna dei doni ai bambini, con l’arrivo di Babbo Natale previsto nei prossimi giorni. I beneficiari dell’iniziativa saranno i piccoli ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Elia e i minori seguiti dalle associazioni cittadine che si occupano di bambini in difficoltà.

“È un momento speciale per noi tutti, che ci permette di unire le forze e portare un po’ di gioia a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Federica Scalia. “La solidarietà nella nostra città è sempre ai massimi livelli, e questa iniziativa ne è un esempio concreto.”

Anche il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha commentato: “Anche quest’anno è un piacere partecipare e contribuire a questa bellissima iniziativa, donare un sorriso ai bambini che si trovano in ospedale è un gesto simbolico di vicinanza delle istituzioni verso chi sta vivendo momenti difficili.

Ringrazio il vicepresidente Scalia per avermi coinvolto e per l’ impegno profuso nell’ organizzazione di tale iniziativa.

Il Presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere al servizio dell’amministrazione, specialmente quando il nostro impegno è rivolto ai bambini più bisognosi. Speriamo di riuscire a regalare un sorriso a tutti loro, in questo momento così unico come il Natale. Grazie a Federica, Gianluca e al dirigente Cucciniello per i doni che ci hanno permesso di distribuire.”

Il Dott. Michele Cucciniello di Euronics Gruppo Bruno ha dichiarato: “Per noi è un onore poter contribuire a questa iniziativa. I regali che doniamo vogliono essere un piccolo gesto di felicità per i bambini, e speriamo davvero di portare un sorriso nei loro occhi in un momento così speciale come il Natale.”

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che, per il terzo anno consecutivo, hanno reso possibile questa iniziativa,e alla Direzione Sanitaria per averci concesso l’autorizzazione per l’ accesso al reparto, dimostrando che la generosità e l’impegno possono davvero fare la differenza.

La consegna dei doni sarà un momento di grande emozione per i bambini e le loro famiglie, e la Presidenza del Consiglio Comunale di Caltanissetta augura a tutti un Natale speciale e ricco di sorrisi.