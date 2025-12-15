Caltanissetta, Cimitero Angeli: dopo 10 anni ripartono le costruzioni di loculi comunali e privati

Assessore Adornetto: “È una risposta attesa da anni. Servivano scelte responsabili, coraggiose e immediate. Per l’assegnazione ci saranno criteri chiari e trasparenti”

Dopo più di dieci anni di stasi, il Cimitero Monumentale degli Angeli torna finalmente ad ampliarsi. Un risultato concreto frutto della volontà politica dell’amministrazione comunale e dell’impegno dell’assessore Adornetto, titolare della delega al Cimitero, che ha promosso una direttiva chiara e incisiva per affrontare una criticità ormai non più rinviabile.

A seguito dell’indirizzo assessoriale, gli uffici della II e III Direzione hanno predisposto tutti gli atti necessari che hanno portato all’approvazione della Delibera di Giunta n. 184 dell’11 dicembre 2025, avente ad oggetto l’ampliamento dei loculi comunali e la variante al Piano Regolatore Generale del Cimitero Monumentale degli Angeli.

Con la variante al PRG sono state individuate nuove aree da destinare alle società private per la realizzazione di loculi cimiteriali, un passaggio fondamentale per garantire risposte concrete e tempestive alle famiglie e per scongiurare il rischio imminente di saturazione dei loculi ancora disponibili.

“La situazione che abbiamo trovato – sottolinea l’assessore Adornetto – imponeva scelte responsabili, coraggiose e immediate. I loculi comunali residui sono ormai pochissimi e, secondo le stime dei servizi cimiteriali, potrebbero esaurirsi nel giro di pochi mesi. Dopo oltre dieci anni riportiamo finalmente la programmazione al Cimitero degli Angeli, mettendo al centro la dignità delle persone e il diritto delle famiglie ad avere certezze in un momento delicato come quello della perdita di un proprio caro”.

La direttiva nasce anche dalla presa d’atto della continua e crescente richiesta di concessione di aree comunali da parte di società private interessate alla costruzione di nuovi immobili destinati a loculi. L’amministrazione ha scelto quindi di intervenire su un doppio binario: da un lato avviando, compatibilmente con le risorse di bilancio, la progettazione e la realizzazione di nuovi loculi comunali; dall’altro procedendo a una variante al vigente PRG per individuare ulteriori spazi da destinare ai privati.

In particolare, le aree contrassegnate con le lettere E ed F della planimetria cimiteriale potranno essere rese disponibili per la costruzione dei nuovi loculi, così da evitare nel breve periodo la saturazione della capienza annuale.

“Le aree individuate – precisa ancora Adornetto – sono limitate e proprio per questo l’assegnazione avverrà secondo criteri chiari, trasparenti e già previsti dal regolamento comunale. Nessuna improvvisazione, ma regole certe e uguali per tutti. L’intervento rappresenta un segnale politico forte e concreto: la volontà dell’amministrazione di colmare un vuoto programmatico che si trascinava da troppo tempo e di restituire al Cimitero degli Angeli una pianificazione adeguata, capace di guardare non solo all’emergenza attuale ma anche alle esigenze future della comunità. È una risposta attesa da anni – conclude l’assessore – che dimostra come, con una visione chiara e con il lavoro sinergico tra politica e uffici, sia possibile dare soluzioni reali anche ai problemi più complessi e delicati della nostra città”.