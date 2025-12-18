Caltanissetta, celebrata la Santa Messa di Natale dedicata alle Forze di Polizia e Militari

Stamattina, nella Cattedrale Santa Maria la Nova di Caltanissetta, è stata celebrata la Santa Messa di Natale dedicata alle Forze di Polizia e Militari della provincia, officiata da S.E. il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, alla presenza del Sig. Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina.









Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello è intervenuto con una rappresentanza di funzionari e agenti della Polizia di Stato. Analogamente, erano presenti tutti i vertici provinciali Militari e delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto di Gela e della Polizia Municipale del Capoluogo, accompagnati da ufficiali e militari dei rispettivi Corpi. Alla Santa Messa di Natale interforze, organizzata dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Penitenziaria, dai Vigili del Fuoco, dalla Capitaneria di Porto di Gela e dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, hanno partecipato le Autorità civili del Capoluogo.