Caltanissetta, al Centro Abbate cerimonia per la consegna delle Onorificenze al merito della Repubblica

Nella cerimonia di ieri mattina al Centro Abbate di Caltanissetta sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana a coloro che si sono distinti per la loro dedizione nello svolgimento della attività professionale sul territorio. A consegnare le onorificenze sono stati oltre al prefetto Licia Donatella Messina anche il Procuratore generale della Corte di Appello di Caltanissetta Fabio D’Anna, il sindaco del capoluogo Walter Tesauro, il questore Pinuccia Albertina Agnello ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Stefano Gesuelli. Ad ottenere l’importante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati il dott. Giuseppe Di Forti, insignito della onorificenza di Grande Ufficiale, mentre il dott. Salvatore Bonsangue, il dott. Salvatore Miccichè, il dott. Alessandro Mucci, il dott. Calogero Nicosia ed il maestro pasticciere nisseno Davide Scancarello sono stati nominati Cavalieri.

Al dott. Di Forti, presidente di Sicilbanca e docente di scuola superiore, è stato riconosciuto l’alto profilo professionale e la partecipazione assicurata per la realizzazione di diversi progetti rivolti ai ragazzi ed alle amministrazioni locali. E’ stato insignito del titolo di Grande ufficiale dell’ordine al Merito della Repubblica. Il titolo di cavaliere è stato assegnato al dirigente tecnico della Forestale Salvatore Bonsangue per avere rivestito numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quello all’Ispet torato ripartimentale delle foreste, al primo luogotenente dell’Esercito italiano Salvatore Miccichè per aver partecipato a numerose missioni di soccorso umanitario e di pace all’estero, al comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta col. Alessandro Mucci per aver rivestito numerosi incarichi con connotazione prevalentemente investigativa in regioni ad elevato indice di criminalità mafiosa, al dott. Calogero Nicosia funzionario economico assegnato all’ufficio di gabinetto della prefettura nissena per aver dimostrato sempre grande passione, dedizione e accurata professionalità durante la sua attività di servizio, ed anche al maestro pasticcere Davide Scancarello, apprezzato anche a livello nazionale per aver contribuito alla promozione delle antiche tradizioni dolciarie del territorio nisseno e per essere stato l’11 settembre di tre anni fa tra i protagonisti della realizza zione del cannolo di ricotta più lun go del mondo che è entrato nel Guinness Word Record.