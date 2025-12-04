Caltanissetta, accoltellato tra le vie del centro: 37enne in ospedale dopo l’aggressione

Momenti di forte tensione si sono verificati nelle ore serali nel cuore di Caltanissetta, dove un uomo di 37 anni, di nazionalità algerina, è rimasto ferito a seguito di un episodio violento avvenuto in strada. Il trentasettenne è stato preso in carico da un’ambulanza e condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove è stato sottoposto alle cure dei medici con un codice di media gravità.

Secondo quanto emerso, l’uomo presentava più ferite superficiali al volto e agli arti, compatibili con l’uso di un’arma da taglio. Nonostante lo shock, al momento dell’arrivo in ospedale risultava cosciente e non in pericolo di vita.

In una prima fase era giunta una segnalazione che parlava della presenza di due persone coinvolte, ma al momento dell’intervento dei sanitari soltanto una si trovava nell’area dell’aggressione. L’altra, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata rapidamente prima dell’arrivo dei soccorsi.

La persona ferita ha riferito agli stessi operatori di essere stata privata di una collana, circostanza che lascia ipotizzare un tentativo di rapina degenerato in violenza. Le Polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell’accaduto, ha avviato le indagini per individuare il responsabile e chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.