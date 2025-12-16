Aiga, rinnovate le nomine nazionali: la sezione di Caltanissetta presente nei Dipartimenti

Si è concluso sabato 13 dicembre, a Roma, il primo Consiglio Direttivo Nazionale Aiga presieduto dal neo eletto Presidente nazionale Luigi Bartolomeo Terzo. In seno al Cdn, avente ad oggetto il tema della separazione delle carriere e il prossimo referendum, sono state rese note le nomine della nuova governance per il prossimo biennio e anche la compagine dei dipartimenti; la sezione Aiga di Caltanissetta rientra a casa con diverse nomine all’interno di questi ultimi: la presidente di sezione Avv Giuliana Scaletta, nominata coordinatrice del dipartimento “diritto di famiglia, persone e minori”; il consigliere nazionale Avv. Marco Messina, nominato componente del dipartimento “rapporti con le categorie professionali”; l’Avv. Martina Petrantoni, già referente di sezione dell’ Onac, nominata componente del dipartimento “compensi professionali e spese di giustizia”; l’Avv. Ludovico Osnato nominato componente del dipartimento “crisi d’impresa ” e l’Avv. Matteo Zuzze’, nominato componente del dipartimento “ordinamento ed edilizia giudiziaria “.

La sezione è grata per questi prestigiosi incarichi ricevuti frutto della dedizione e dell’impegno profusi negli ultimi anni. Un particolare ringraziamento va rivolto a chi ha permesso ad una piccola sezione come quella nissena di figurare tra i vertici: Grazie al Presidente Avv. Luigi Bartolomeo Terzo per la fiducia e per la stima dimostrata.