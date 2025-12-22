Accordo FIFA-Netflix: per i Mondiali 2026 il calcio digitale sbarca sulla piattaforma

(Adnkronos) – L'ecosistema del gaming su abbonamento si prepara a una svolta strutturale in vista della FIFA World Cup 2026. Netflix ha confermato ufficialmente l'arrivo di un nuovo videogioco di simulazione calcistica a marchio FIFA all'interno del proprio catalogo. Il titolo, sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive, sarà accessibile esclusivamente agli abbonati della piattaforma, segnando un nuovo capitolo nella strategia di diversificazione dei contenuti del colosso dello streaming. La particolarità dell'operazione risiede non solo nel peso del brand coinvolto, ma nell'infrastruttura tecnica scelta per la fruizione. Il gioco è stato progettato per essere "facile da imparare e accessibile a tutti", eliminando la necessità di console dedicate. Gli utenti potranno utilizzare il proprio smartphone come controller per giocare direttamente sui televisori supportati, integrando l'esperienza ludica nell'interfaccia abituale di Netflix. Questa architettura mira a trasformare il salotto in un'arena digitale senza barriere hardware, permettendo sessioni sia in solitaria che in modalità multiplayer online. Secondo quanto dichiarato dai vertici, l'obiettivo è riportare il calcio digitale a una dimensione più immediata e globale. L'annuncio ha visto il coinvolgimento diretto dei leader delle tre realtà interessate. Alain Tascan, Presidente Games di Netflix, ha inquadrato l'iniziativa come un pilastro culturale per il prossimo anno: "La FIFA World Cup sarà l’evento culturale del 2026 e ora i fan potranno celebrare la loro passione portando il gioco direttamente nei loro salotti. Vogliamo riportare il calcio alle sue origini, con qualcosa a cui tutti possano giocare, semplicemente con il tocco di un pulsante." Per la Federazione Internazionale del Calcio, si tratta di una mossa volta a espandere la base d'utenza attraverso canali non convenzionali. Il presidente di FIFA, Gianni Infantino, ha definito la collaborazione una pietra miliare nell'impegno verso l'innovazione: "Questa importante collaborazione rappresenta una pietra miliare nell’impegno di FIFA verso l’innovazione nel settore dei videogame sul calcio, con l’obiettivo di raggiungere miliardi di appassionati di tutte le età in tutto il mondo e ridefinire il concetto stesso di giochi di simulazione. Questo gioco segna l’inizio di una nuova era per il calcio digitale. Sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix." Lo sviluppo del software è affidato a Delphi Interactive, i cui vertici hanno sottolineato la missione di creare il gioco di calcio più "globale mai creato". Casper Daugaard (CEO) e Andy Kleinman (Presidente) hanno ribadito l'onore di inaugurare una nuova generazione per il franchise iconico, puntando sulla "magia del calcio" sperimentabile da chiunque e ovunque. L'uscita del titolo è prevista per l'estate del 2026, in concomitanza con il torneo mondiale. Attualmente, il servizio sarà limitato ad alcune TV selezionate in determinati Paesi, con un piano di espansione globale progressivo.

