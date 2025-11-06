X Factor, stasera 6 novembre: terzo live a tema ‘Back to the 90s’

(Adnkronos) – Dopo due serate cariche di emozioni, X Factor 2025 è pronto a riaccendere l’Arena stasera, giovedì 6 novembre, con il terzo Live Show, in diretta su Sky e in streaming su Now. Il tema della serata sarà un omaggio a un decennio che ha segnato la cultura pop: Back to the 90s. Un viaggio musicale tra hit indimenticabili, icone generazionali e brani che ancora oggi fanno cantare a squarciagola. A condurre la serata sarà ancora una volta Giorgia, presenza elegante e carismatica, pronta a guidare il pubblico e i concorrenti in una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si confronteranno in due manche, al termine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale per evitare l’eliminazione. Le assegnazioni sono un tuffo nei classici degli anni ’90. Achille Lauro punta sull’intensità con Layana che interpreterà Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini e eroCaddeo con Uomini soli dei Pooh, due brani che richiedono grande profondità emotiva e presenza scenica. Francesco Gabbani affida ai suoi tre artisti dei veri e propri inni generazionali: tellynonpiangere canterà Qualcosa di grande dei Lùnapop, PierC si cimenterà con la power ballad I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, mentre Michelle porterà sul palco Torn di Natalie Imbruglia. Jake La Furia propone due sfide affascinanti: Tomasi affronterà Don’t Look Back In Anger degli Oasis, mentre Delia offrirà una rilettura personale di Dolcenera di Fabrizio De André, brano intenso e poetico. Paola Iezzi spazia tra generi e messaggi: Viscardi interpreterà Black or White di Michael Jackson, Mayu si confronterà con One degli U2, e rob darà voce a What’s Up? delle 4 Non Blondes, simbolo di libertà e vulnerabilità. Ospite della serata sarà Tommaso Paradiso, attualmente in vetta alle classifiche con il singolo Lasciamene un po’. Il cantautore presenterà il suo nuovo album Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre, e anticiperà il tour nei palasport previsto per la primavera 2026. L’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, racconterà il dietro le quinte della puntata con interviste e momenti esclusivi.

