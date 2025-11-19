Tragico incidente sulla rotatoria della 640: muore il quarantenne sancataldese Michele Chiodo

Tragedia questa sera, intorno alle ore 18, sulla rotatoria che si affronta provenendo da Caltanissetta, da via Borremans, per immettersi sulla Strada Statale 640 in direzione dell’autostrada Catania–Palermo. Un IVECO Daily ha improvvisamente perso il controllo nei pressi della rotatoria per cause che restano in fase di accertamento.

A perdere la vita è stato Michele Chiodo, quarantenne sancataldese. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un probabile arresto cardiaco mentre si trovava alla guida. Il malore improvviso potrebbe aver determinato la perdita di controllo del mezzo, che ha proseguito la corsa fino all’arresto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e una gazzella dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità durante le operazioni.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto delle verifiche da parte delle forze dell’ordine, ma dalle prime evidenze il malore accusato dal conducente appare come l’ipotesi più probabile.