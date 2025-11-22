Tragico incidente lungo la A18 Messina Catania: muore donna di 54 anni, ferito il compagno

Incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania. Qui intorno alle 19:15, nel tratto compreso all’altezza di Roccalumera in direzione del capoluogo peloritano, si è consumato un tragico sinistro costato la vita a una donna di 54 anni.

La vittima era alla guida di un’autovettura su cui viaggiava insieme al compagno, 61enne. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Giardini Naxos, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto è andata a schiantarsi violentemente contro le barriere laterali per poi ribaltarsi e concludere la sua corsa, ormai distrutta, nella corsia di emergenza.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto due ambulanze del 118 supportate dai Vigili del Fuoco. Per la 54enne, tuttavia, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il compagno della vittima, invece, è sopravvissuto all’impatto ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina; non sarebbe comunque in pericolo di vita. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.