Terza Categoria. Il Delia capolista a punteggio pieno; in crescita Caterinese e Real Suttano

Nel campionato di Terza Categoria brilla la stella del Delia che ha superato fuori casa l’ostico Tre Torri Campobello 1-2. Le reti di Varco e Genova hanno permesso alla capolista di attestarsi al primo posto del campionato con una gara in meno.

Pari per la Caterinese che ha impattato 2-2 sul campo del Bompensiere Family anche se alla fine la dirigenza caterinese ha avuto qualcosa da ridire sulla conduzione arbitrale dell’incontro. In gol Anelli per il Bompensiere con una doppietta, mentre per la Caterinese sono andati a segno Mammolito e Natale.

Prosegue la risalita del Real Suttano che ha vinto 1-2 sul campo della Riesina con doppietta di Insinna. Per i padroni di casa gol di Gangitano. Pari tra Calcio Campofranco e Acquaviva in un derby parecchio combattuto, In gol prima Spoto per l’Acquaviva e poi pari di Tona. Infine, primo successo stagionale per il Montedoro che ha battuto 3-0 il Sutera con reti di Volo, Chiarelli e De Mare.

Questa la classifica del campionato di Terza categoria: Delia 9, Caterinese 8, Real Suttano 7, Sutera 6, Montedoro e Calcio Campofranco 4, Acquaviva, Tre Torri e Riesina 3, Bompensiere Family 2.

Delia, Montedoro, Acquaviva e Tre Torri una partita in meno.