Spara a un ladro, proprietario di casa non viene indagato. Meloni: “Difesa sempre legittima”

Il caso di una tentata rapina avvenuta a Grignano Polesine (Rovigo) ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa. Un 68enne ha sparato contro due-tre banditi che si erano introdotti di notte in casa sua, ferendone uno. Il proprietario dell’abitazione non è stato però indagato, in base alle nuove norme sulla legittima difesa varate dal governo Meloni. La Procura di Rovigo ha aperto un’inchiesta contro ignoti per tentata rapina aggravata. “La difesa è sempre legittima”, ha commentato sui social il presidente del Consiglio.

Le indagini La polizia ha interrogato il 68enne e altri testimoni e ha analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire al commando che ha agito con i volti coperti da passamontagna. La pistola utilizzata dal proprietario di casa è regolarmente detenuta. Cosa è successo Il tentativo di rapina si è verificato nella tarda serata di lunedì. Secondo quanto appreso, il 68enne si sarebbe trovato improvvisamente di fronte ai banditi entrati in casa. Ne è seguito un concitato momento in cui l’uomo, impugnando la propria arma regolarmente detenuta, ha esploso alcuni colpi. Uno dei malviventi sarebbe stato raggiunto e ferito, ma il gruppo è riuscito comunque a dileguarsi.

Contattati gli ospedali della zona Gli inquirenti sanno per certo che uno dei malfattori è rimasto ferito. Per questo la Questura di Rovigo ha allertato gli ospedali della zona per accertare se qualche persona è ricorsa alle cure mediche per una ferita d’arma da fuoco.

Cosa prevede la nuova legge sulla legittima difesa La normativa sulla legittima difesa, riformata nel 2019, stabilisce che chi reagisce a un’aggressione nella propria abitazione o sul luogo di lavoro non è punibile se l’azione di difesa è proporzionata al pericolo percepito. La legge riconosce dunque una “presunzione di proporzionalità” quando l’intrusione avviene con violenza o minaccia e tutela in modo rafforzato chi agisce per proteggere se stesso o altre persone. L’intervento del legislatore ha quindi ampliato i casi in cui la reazione del cittadino può essere considerata legittima, riducendo la discrezionalità nella valutazione penale del comportamento difensivo. (TgCom 24)