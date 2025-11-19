SP 23, l’On. Michele Mancuso (“FI”): «Doppi turni e lavori anche il sabato: strada riaperta entro le festività»

Negli ultimi giorni la comunità di Bompensiere, Milena e Montedoro aveva espresso forte preoccupazione per le criticità annunciate alcune settimane fa sulla SP 23, dove la programmata chiusura del tratto interessato dai due ponti rischiava di isolare studenti, pendolari e attività produttive. Le ipotesi iniziali di un blocco prolungato avevano generato allarme e incertezza nei territori, già provati da anni di disagi infrastrutturali. Da qui l’esigenza di un confronto urgente tra istituzioni, tecnici e impresa, culminato nel sopralluogo odierno. È in questo contesto che arriva la posizione dell’On. Michele Mancuso, protagonista del lavoro di mediazione che ha portato alla soluzione condivisa.

Si è svolto oggi un importante sopralluogo lungo la SP 23 per fare il punto sugli interventi in corso e sulle criticità legate alla programmata chiusura del tratto compreso tra Bompensiere, Milena e Montedoro. All’incontro hanno partecipato il Commissario dello Stato per il dissesto idrogeologico Sergio Tumminello, il Direttore dei lavori del Libero Consorzio, ingegnere Piombino, l’ingegnere capo della Provincia Mario Denaro, il Rup il geometra Milazzo e i tecnici dell’impresa esecutrice. Un confronto definito costruttivo e decisivo per la definizione delle prossime fasi operative.

«Abbiamo avuto l’incontro con il Commissario dello Stato per il dissesto idrogeologico, assieme al Direttore dei lavori e RUP ingegnere Piombino, all’ingegnere capo della Provincia Mario Denaro e al geometra Milazzo – dichiara l’On. Michele Mancuso, deputato all’ARS di Forza Italia – e abbiamo potuto svolgere un ragionamento, a mio parere, costruttivo e importante anche con la stessa impresa, alla quale sono state fornite tutte le garanzie necessarie sul piano della sicurezza.»

«La strada va chiusa, perché i lavori vanno fatti e vanno fatti in assoluta sicurezza – dichiara l’On. Michele Mancuso – ma siamo riusciti a ottenere un risultato fondamentale: l’impresa attiverà doppi turni di lavoro, avvierà gli interventi dal 1° dicembre e lavorerà anche il sabato mattina, così da garantire un’accelerazione decisiva per il rispetto del cronoprogramma.»

«Grazie a questa organizzazione – dichiara l’On. Michele Mancuso – potremo contare sul completamento dei lavori entro le festività natalizie, garantendo il transito lungo il tratto interessato dai due ponti della SP 23 tra Bompensiere e Montedoro, restituendo normalità alla mobilità di studenti, pendolari e attività produttive. Un beneficio che riguarda da vicino non solo Bompensiere e Montedoro, ma anche la comunità di Milena, che vive quotidianamente questa fondamentale arteria.»

«Non ho parole per ringraziare il Commissario dello Stato – conclude così l’On. Michele Mancuso – per la disponibilità, l’ascolto e l’impegno dimostrato nel trovare una soluzione condivisa. La sinergia tra istituzioni, tecnici e impresa ha consentito di mettere in sicurezza l’opera senza gravare ulteriormente su un territorio che aveva bisogno di risposte rapide e concrete.»