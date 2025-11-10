Sopralluogo congiunto tra Comune di Caltanissetta e IACP alla villetta di via Luigi Rizzo: avviati i lavori di riqualificazione

Lo scorso giovedì, 6 novembre, si è svolto un sopralluogo congiunto presso la villetta di via Luigi Rizzo, nel quartiere Unrra Casas, alla presenza del direttore generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari Arch. Antonio Mameli e dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta, Calogero Adornetto.

L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comune di Caltanissetta e lo IACP, finalizzato alla riqualificazione della villetta di via Luigi Rizzo, attraverso interventi di manutenzione del verde e l’installazione di attrezzature per il fitness all’aperto, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio curato, funzionale e inclusivo.

L’intervento è compreso in un programma di finanziamento regionale che ha destinato complessivamente 67 mila euro agli Istituti Autonomi Case Popolari di Caltanissetta e Gela, per la realizzazione di opere di miglioramento e valorizzazione del verde pubblico di proprietà degli stessi enti.

Il Comune di Caltanissetta si è assunto l’onere della manutenzione ordinaria del verde all’interno della villetta ed ha inoltre previsto l’installazione di un impianto di videosorveglianza, per tutelare il bene pubblico e prevenire eventuali atti vandalici.

I lavori sono già in corso e la consegna dell’area riqualificata è prevista entro il mese di dicembre.

“Questo intervento rappresenta un esempio concreto di sinergia tra enti pubblici. Restituire alla città spazi curati, vivibili e sicuri è una delle nostre priorità, perché la qualità degli spazi comuni incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro.

“La riqualificazione della villetta di via Luigi Rizzo è un intervento dal forte valore simbolico: è un segno di attenzione verso i quartieri, un modo per rigenerare luoghi di socialità e promuovere stili di vita sani. Il nostro obiettivo è che ogni spazio pubblico torni a essere patrimonio collettivo e motivo di orgoglio per la comunità”, ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto, presente al sopralluogo.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’IACP, architetto Antonio Mameli, che ha evidenziato come l’intervento “rappresenti un risultato concreto e una riqualificazione significativa per il quartiere, frutto di una collaborazione proficua tra istituzioni che condividono l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale e l’IACP confermano la volontà di collaborare attivamente per la rigenerazione degli spazi urbani, promuovendo una città più verde, accogliente e vivibile per tutti.