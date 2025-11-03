Sedicenne ucciso a Capizzi, la madre dei fermati: “Senza parole, chiedo scusa”

“Chiedo scusa, sono addolorata, non ho parole. Gli sono vicina come mamma”. Chiede perdono ai familiari di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso a Capizzi, parlando col Tg1, la madre di Giacomo Frasconà, esecutore materiale del delitto fermato dai Carabinieri assieme al fratello Mario e al padre Antonio.

Secondo la donna, il marito era andato al bar per prender il figlio e non per accompagnarlo nella spedizione punitiva, come invece gli contesta la Procura di Enna. “Mio marito secondo lei – aggiunge – portava un figlio a fare una strage? Secondo lei che padre è uno che porta un figlio a farsi trent’anni di carcere? Ma stiamo scherzando…” (ANSA).