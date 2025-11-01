Scuola, elezioni Fondo Espero: grande risultato in Sicilia per la Flc con oltre il 30% dei consensi

Eletto Paolo Italia nell’Assemblea Generale Nazionale dei delegati

Palermo. In Sicilia grande risultato per la Flc Cgil con quasi 1.000 voti, oltre il 30%, alle elezioni per il rinnovo delle cariche del Fondo Pensione Complementare Negoziale Espero.

Un consenso straordinario, frutto del lavoro collettivo e della fiducia che le lavoratrici e i lavoratori della scuola siciliana, iscritti al Fondo Espero, hanno accordato al progetto sindacale rappresentato dalla FLC CGIL.

Grazie a questo Paolo Italia è stato eletto tra i 30 componenti della parte sindacale dell’Assemblea Generale Nazionale di Espero, 11 dei quali in quota FLC CGIL, ovvero l’organo di indirizzo e controllo del Fondo. La sua presenza garantirà una rappresentanza forte e qualificata dei soci siciliani al più alto livello decisionale.

Adriano Rizza, Segretario Generale Flc Cgil Sicilia, esprime grande soddisfazione per l’esito delle votazioni: “Un risultato straordinario che scaturisce da un grande lavoro svolto in modo capillare, scuola per scuola, dal gruppo dirigente della Flc Cgil siciliana e che ci vede come la lista più votata in Italia con circa 2.000 voti di differenza dalla seconda. E’ la conferma della bontà del nostro lavoro, del consenso verso la CGIL per le azioni di lotta messe in campo negli ultimi anni su temi di carattere lavorativo e sociale e della capacità di radicamento nella comunità scolastica siciliana. Aver costruito un consenso così ampio attorno al valore della previdenza complementare e alla gestione del Fondo Espero è un segnale importante di maturità e di fiducia. La vittoria di Paolo Italia, che porterà la voce della Sicilia nell’Assemblea Nazionale di Espero, è un traguardo che onora tutta la nostra organizzazione e che ci impegna a lavorare con ancora maggiore determinazione per la tutela dei diritti pensionistici di tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola”.

“Ringraziamo di cuore tutti gli aderenti che hanno creduto in questo progetto e hanno votato per la nostra lista – hanno dichiarato i 5 candidati siciliani componenti della lista nazionale della Flc Cgil, Paolo Italia, Patrizia Donato, Diego Stagno, Graziella Perticone e Francesco Amorello. “Porterò nell’Assemblea Generale l’impegno a difendere e valorizzare la missione fondamentale di Espero – ha dichiarato Paolo Italia – uno strumento solido, sicuro e vantaggioso per integrare la pensione pubblica, nel pieno interesse esclusivo degli iscritti. La mia azione sarà volta a promuovere una gestione attenta e trasparente del Fondo, per consolidarne la sostenibilità e migliorarne costantemente le prestazioni, affinché rappresenti sempre di più una scelta ovvia e consapevole per il personale del comparto scuola, docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. L’obiettivo è costruire, insieme, un futuro pensionistico più sereno”.