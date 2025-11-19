Salute

Roma, donna accoltellata sul Gra: uomo bloccato dalla polizia

Mer, 19/11/2025 - 20:08

(Adnkronos) – E' stato rintracciato dalla polizia un uomo ritenuto il presunto responsabile dell'accoltellamento della donna peruviana di 38 anni, ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma.  A quanto si apprende l'uomo è stato individuato a Fiano Romano (Roma) dalla squadra mobile che indaga per chiarire esattamente l'accaduto. La donna era stata accoltellata in diverse parti del corpo e poi ricoverata in ospedale. 
