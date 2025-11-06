Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, strategie e sorrisi al terzo turno del torneo “In viaggio verso il Natale”

Ieri sera, mercoledì 5 novembre, si è svolto il 3° turno di gioco del 6° Torneo di Risiko “In Viaggio verso il Natale”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo. Con questo terzo turno sono ormai 12 i giocatori entrati in classifica, che prevede al momento come da regolamento l’ingresso direttamente in finale dei primi due giocatori in testa a tutti, e a seguire 2 tavoli di semifinale che decideranno gli ultimi 2 finalisti. Ma è ancora presto per parlare di qualificazioni, mancano infatti ancora 4 turni di gioco e sicuramente altri giocatori entreranno in scena con il desiderio di conquistare almeno la semifinale del Torneo.

Il 3° turno di ieri sera, che si è svolto sempre presso la sede di gioco del Club nei luminosi e accoglienti locali della Nuova Locanda del Buon Samaritano della cittadina Sancataldese, è iniziato nel migliore dei modi con un piccolo festeggiamento a base di buonissimi dolcini di mandorla, con momenti conviviali tra i giocatori prima dell’inizio delle partite. Quando però iniziano le sfide, i sorrisi sui volti dei giocatori si uniscono a momenti di concentrazione per realizzare la migliore strategia al tavolo per la conquista del proprio obiettivo segreto. E dopo due ore di gioco i verdetti, con ancora una volta la vittoria degli inarrestabili Andrea Kiswarday (Plasma97) e Massimiliano Andolina (Maximilian) che guidano al momento la classifica provvisoria, e al momento si garantiscono al termine della fase di qualificazione, la finale diretta del Torneo.

Dopo i saluti finali a conclusione della serata, 5 Pifferai (come vengono definiti i giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”) hanno iniziato ufficialmente i preparativi per il grande Campionato Nazionale a Squadre, che si svolgerà nel fine settimana prossimo 7-8-9 novembre a Bergamo, con la partecipazione di giocatori provenienti da 30 Risiko Club Ufficiali del Nord, Centro e Sud Italia, al termine del quale sarà eletta la squadra Regina per questa Edizione ormai arrivata al 28esimo anno di sfide tra i principali Club di Risiko italiani. Per la sua prima volta parteciperà anche il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” con 4 giocatori e una riserva, Alessio Sansoni (Capitano e 2 volte vice campione nazionale a squadre con i Risiko Club di Cagliari e Caltanissetta, e recente finalista e secondo classificato al Master Nazionale di Risiko di Palermo del 26 ottobre scorso), Mariella Brucculeri (recente 3° classificata al Campionato Regionale Sicilia 2025), Fabrizio Butera (recente finalista e terzo classificato al Master Nazionale di Risiko di Palermo del 26 ottobre scorso) e Gianluigi Orlando (che ha il pregio di non arrendersi mai sebbene sia da poco che gioca nel circuito del Risiko ufficiale). Come riserva Annamaria Dell’Aiera che è pronta a sostituire qualche giocatore titolare nel corso delle 3 partite che si disputeranno in caso di necessità.

La fiducia di ben figurare da parte dei giocatori che formano il Team Sancataldese è solida, e stimolata dagli ottimi risultati raggiunti nel recente periodo, rafforzata sempre dalla mirabile passione che arricchisce ogni giocatore. Certamente l’impresa di arrivare in alto in classifica al termine della competizione dovrà fare i conti con la bravura e l’esperienza di tanti giocatori che fanno parte degli altri 29 Club con i quali i Pifferai dovranno misurarsi nei 3 turni di gioco. Nessun risultato finale è prevedibile ma sarà comunque una festa del gioco del Risiko con circa 200 persone tra giocatori, accompagnatori e staff organizzativo a prendere parte all’evento, con due momenti importanti all’interno dell’evento che sono la Cena di Gala del Sabato sera, con tutti i giocatori al tavolo e momento in cui si legge la classifica prima del terzo turno di gioco e lo scambio dei prodotti tipici di ogni provincia d’Italia a concludere il tutto, e la Riunione tra i vari referenti dei 30 Club per decidere tutti insieme le modalità di gestione del Circuito del Risiko Nazionale per l’anno 2026. Tutti poi nella grande sala dell’Hotel dove si giocherà l’evento a vivere la premiazione finale del Torneo delle 30 squadre partecipanti.

Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko, e divertirsi insieme agli affezionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’ sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” e sul prossimo Torneo interno, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.