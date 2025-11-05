Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 6 novembre al via il sesto turno del XXI torneo interno

Domani sera, 6 novembre, presso Eclettica Street Factory, si giocherà il sesto turno del XXI torneo interno (campionato periodico) che dà punti per il Ranking Nazionale Live 2025 e il Ranking Interno Eclettica 2025.

Ventitré gli iscritti al torneo che dà la possibilità, a chi volesse, di iscriversi fino al prossimo turno e, giocando tre partite con il risultato migliore di una di queste, rispetto alla classifica generale, può ambire ad un posto in semifinale.

In classifica, allo stato attuale, i primi due posti sono occupati da Simone Pecoraro con 588 punti e tre vittorie su cinque e Andrea Kiswarday con 566 punti e due vittorie. Ma con i tre scarti finali (peggiori punteggi o assenze) la classifica potrà subire dei cambiamenti. Quindi sino alla fine le posizioni in classifica potranno cambiare.

Intanto venerdì la squadra composta da: Giorgia Moscarelli (capitano), Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Gabriele Taschetti, Andrea Kiswarday e Maurizio Giunta, partiranno alla volta di Bergamo dove da sabato avrà inizio il XVIII° Campionato Nazionale a Squadre riservato ai Risiko Club Ufficiali.

“Sarà una festa con i colori delle maglie dei vari Club sparsi per il territorio nazionale, dichiarano dal direttivo- si prevedono più di 200 presenze tra giocatori, accompagnatori ed appassionati. Noi andiamo a Bergamo per giocare e divertirci, saranno 30 i Risiko Club Ufficiali presenti e speriamo con una piccoladose di fortuna di arrivare tra i primi dieci Club”