Riciclaggio, finanziaria e terrorismo: il 5 novembre incontro di Formazione Odcec Palermo e Gdf

Si terrà mercoledì 5 novembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari n. 11 – sala Terrasi, 2° piano), il convegno dal titolo: “Le attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”, organizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa nazionale tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Guardia di Finanza, siglato a Roma il 14 ottobre 2024 dal Presidente del CNDCEC prof. Elbano de Nuccio e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

