Rendere la casa accogliente senza fare rivoluzioni

Atmosfera “Home Sweet Home”: piccoli

cambiamenti, grande effetto

Non c’è luogo più importante della propria casa, un rifugio dove a fine giornata ci ripariamo

dallo stress del mondo esterno. Spesso il desiderio di rinnovare casa viene frenato dal

timore di incorrere in spese enormi, ma in realtà bastano piccoli ed economici accorgimenti

per dare una nuova atmosfera al proprio appartamento, rendendolo più accogliente e

armonioso. In queste righe andremo a scoprire come fare piccoli accorgimenti per

trasformare la propria casa.



Scegliere la giusta luce

A volte basta sostituire una lampadina per cambiare l’atmosfera di una stanza. Giocare con i

punti luci è uno dei must degli arredatori d’interni, perché attraverso piantane, lampade da tavolo e/o luci a sospensione si può creare di volta in volta un ambiente diverso. Se

vogliamo una casa rilassante e accogliente, occorre affidarsi a punti di luce calda, mentre

per una maggiore funzionalità e luminosità si può optare per lampade da soffitto e faretti.

Una soluzione ibrida potrebbe essere rappresentata dalle catene luminose, serie di piccole

lampadine da appendere a specchi o mensole per dare un tocco intimo all’ambiente. Puoi

scegliere qualche lampada per la tua casa cliccando qui.



L’importanza dei piccoli mobili

A volte tendiamo a sottovalutarli, ma fanno casa anche quei piccoli mobili multifunzionali

come gli scaffali aperti, i carrelli da cucina, i tavolini da salotto e i mobili contenitori. I piccoli

mobili sono economici, occupano poco spazio e da soli sono in grado di cambiare volto a

interi ambienti. Senza contare che sono anche molto utili, perché si tratta di mobili che

aiutano a tenere in ordine senza rinunciare al design. Si pensi ad esempio a un piccolo

mobile da porre all’ingresso, quello dove solitamente poggiamo le chiavi quando entriamo in casa: bastano un ripiano e un paio di cestini e si percepiscono immediatamente cura e

accoglienza.

La morbidezza come accoglienza

Spesso la nostra casa esprime accoglienza anche in base agli elementi “morbidi” che

contiene, ovvero divani, cuscini, pouf e tende. Un grande classico ad esempio può essere

una poltrona imbottita in stile scandivano, oppure un pouf di velluto, senza dimenticare gli

immancabili cuscini con cui tendiamo a riempire divani. Affidarsi poi a tessuti naturali come

cotone, lana e lino è un ulteriore modo per creare un’atmosfera rilassata e calda. Altri

accessori che non devono mancare in una casa molto accogliente sono un tappeto morbido

da mettere ai piedi del divano e un caldo plaid da usare quando ci si rilassa la sera davanti

alla TV.



Mai far mancare l’ordine

Una casa in cui ci sono oggetti disseminati dappertutto trasmette caos e inquietudine, ma

d’altra parte molti di questi sono necessari per la vita di tutti i giorni. La soluzione è quindi nei

mobili contenitori, dove poter riporre gli oggetti quotidiani e tenere tutto sempre in ordine.

Alcune soluzioni salva-spazio sono ad esempio le colonnine portaoggetti e le panche

salva-spazio, che oltre a fare arredo ci liberano la casa dagli oggetti che altrimenti sarebbero

sparsi ovunque. Le stesse librerie con spazi aperti, poi, possono essere usare per arredare

e contenere oggetti al tempo stesso. Quando devi prendere un piccolo mobile per la tua

casa, quindi, opta sempre quelli che ti garantiscono soluzioni salva-spazio.



Conclusioni

Abbiamo quindi scoperto che basta pochissimo per creare un’atmosfera “home sweet

home”. Ai consigli appena letti vanno poi aggiunti gli elementi classici che rendono una casa

“propria”, come le cornici con foto, i vasi con le piante e gli specchi decorativi: più avrai cura

dei dettagli, più accogliente sarà la tua casa.