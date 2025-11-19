Redditi, per Salvini una nuova casa a Roma e Conte un po’ più povero: il ‘portafoglio’ dei leader

(Adnkronos) – Una nuova casa a Roma. E poco più di 100mila euro. Questa la fotografia del 'portafoglio' di Matteo Salvini nel 2025. Secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, presentata il 5 novembre scorso, il leader della Lega ha dichiarato un imponibile relativo al periodo di imposta 2024 pari a 103mila 524 euro. Rispetto all'anno precedente il numero uno del Carroccio ha 'guadagnato' qualcosa in più: per il periodo di imposta 2024, infatti, denunciava al fisco 91mila 975 euro. Nella 'dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale', come si dice in gergo tecnico, il vicepremier e ministro dei Trasporti attesta rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi come variazione 'l'acquisto appartamento uso abitativo Comune di Roma'. A quasi 100mila euro ammonta invece il reddito percepito da Giuseppe Conte nel 2025. Secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, quella presentata il 17 novembre scorso, il leader M5S ha denunciato per il periodo d'imposta 2024 un imponibile di 98mila 471 euro. Rispetto all'anno precedente, l'ex premier si è un po' impoverito, guadagnando quasi 6mila euro in meno: per il periodo d'imposta del 2024, infatti, Conte aveva dichiarato al fisco 104mila 253 euro. Due settimane fa il dato relativo alla premier Giorgia Meloni: un reddito complessivo di 180.031 euro e un imponibile pari a 178.371 euro, secondo la dichiarazione dei redditi 2025 pubblicata sul sito della Camera dei deputati e riferita al periodo d'imposta 2024.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)