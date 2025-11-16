Prima categoria. Gran vittoria per il Riesi 2002 che piega il Pozzallo con la rete di Pirrello

Nel girone F del campionato di Prima categoria prosegue il cammino delle tre Nissene iscritte regolarmente a questo campionato. Dopo che nell’anticipo Real Gela e Accademia Mazzarinese hanno pareggiato 2-2 dividendosi la posta in palio, (gol di Caci e Spadaro per i gelesi, reti di D’Angelo e Cammilleri per la Mazzarinese), domenica c’è stato un altro gran match.

Si tratta di Riesi 2002 contro la terza forza del campionato che è il Pozzallo. La compagine ragusana è stata sconfitta dai riesini di stretta misura. I padroni di casa hanno affrontato la terza forza del campionato, eppure, nonostante ciò, sono riusciti a battere gli avversari con un gol del giovane Salvatore Pirrello (nella foto).

Domenica prossima intanto si giocherà l’ottava giornata in Prima categoria, con la sfida tra Azzurra Francofonte e Riesi, mentre il Real Gela sarà pure impegnato in trasferta contro il Cassibile; infine, l’Accademia Mazzarinese saggerà il Carlentini.

Questa la classifica del girone F del campionato di 1^ Categoria: Casmenarum Comiso 16, Barrese 14, Pozzallo 13, Cassibile 11, Riesi, Don Bosco 2000, Carlentini, Real Gela 10, Ragusa Boys, Azzurra Francofonte e Accademia Mazzarinese 4, Città di Santa Croce 3