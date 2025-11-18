Presentata la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, in 2026 gareggerà in Fia WRC2

(Adnkronos) – Lancia ha presentato presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, che gareggerà nella categoria WRC2 del FIA World Rally Championship 2026. L'annuncio – si spiega – "segna un nuovo capitolo nella rinascita del marchio" che – con 11 campionati è il marchio di maggior successo della disciplina – e "offre l'opportunità di presentare i dati chiave, i programmi di gara e il legame tecnico tra competizione e produzione". La scelta – si spiega – è "un progetto di evoluzione, un solido ponte tra l'heritage del marchio e le sfide del motorsport moderno, approccio già evidente nel successo del Trofeo Lancia 2025, dove la Ypsilon Rally4 HF ha dato vita a una vivace comunità di oltre cento vetture vendute e più di quaranta team in gara, confermando l'efficacia del programma di sviluppo della famiglia HF". Accanto alla nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, la Famiglia Lancia HF comprende la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing, progettate – nelle intenzioni del marchio – per rendere il rally più accessibile ed economico, senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o la qualità costruttiva. Tutti e tre i modelli fanno parte del Customer Racing Programme e sono disponibili per l'ordinazione tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop. Come sottolinea Roberta Zerbi, CEO of Lancia, "il ritorno di Lancia nel WRC è il risultato di un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano. Siamo pienamente consapevoli del nostro patrimonio leggendario che lungi dall’intimidirci, ci ispira a dare il meglio di noi. Lancia torna alle competizioni, con il suo stile inconfondibile e la sua audacia". Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e consulente tecnico del progetto, ha evidenziato il valore emotivo e simbolico di questo ritorno: "Vedere Lancia tornare nei rally è come chiudere un cerchio. Ho visto queste vetture prendere forma, ho contribuito ai loro test e ora lavoro al fianco dei giovani piloti del programma. È emozionante sapere che ancora una volta, quando qualcuno sogna di fare il rally, sogna la Lancia". Il nuovo programma Lancia WRC2 nasce da un ampio sforzo di sviluppo congiunto del marchio con Stellantis Motorsport, e porterà Lancia a fare il prossimo anno il suo debutto ufficiale nel FIA WRC2, "con la chiara ambizione di vincere i rally e lottare per il titolo iridato, partecipando ad almeno otto eventi, a partire dal Rallye Monte-Carlo". Parallelamente, l'auto gareggerà anche nel FIA European Rally Championship (ERC) e nei principali campionati nazionali, tra cui Italia, Francia, Spagna e Belgio. Le prime consegne ai clienti sono previste per il primo trimestre del 2026 attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop, nel pieno rispetto della politica FIA di cost-cap per le vetture Rally2.

