Poste Italiane, parte dal Trapanese il servizio richiesta passaporto in Sicilia

Parte dal trapanese il servizio di Poste Italiane di richiesta passaporti a sportello in Sicilia. Sono 18 i primi uffici postali abilitati dalla questura di Trapani alla lavorazione delle pratiche di rilascio o rinnovo del documento per residenti e domiciliati. Tra le sedi disponibili, anche le isole minori Favignana e a Pantelleria. Sale così a 3.215 il numero complessivo degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 2.800 uffici postali Polis e 415 uffici postali di grandi città. Il servizio è partito lo scorso anno in piccoli comuni e nelle grandi città come Roma, ed è stato esteso qualche mese fa a Milano, Napoli e in provincia di Firenze. I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossa da Poste Italiane: sono più di 120 mila le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti, 86 mila delle quali negli uffici postali Polis e 33 mila in quelli delle città. ‘ampliamento del servizio a livello nazionale e regionale continuerà progressivamente fino a coprire tutto il territorio. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali è necessaria la residenza o la domiciliazione nel comune. Nello specifico nei 18 comuni dove è partito il serivizio, sono stati abilitati i seguenti uffici postali: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello Di Mazara, Castellammare Del Golfo, Custonaci, Favignana, Gibellina, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi.