Picchia e insulta il padre, 52enne arrestato nel Messinese

Picchia e insulta il padre anziano ma i carabinieri lo arrestano. L’episodio a Gioiosa Marea, in provincia di Messina: protagonista un 52enne, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Una situazione che, secondo i militari e la procura di Patti che ha chiesto e ottenuto la misura cautelare, andava avanti dal 2021. L’uomo, in più occasioni, avrebbe malmenato e aggredito verbalmente il padre, minacciandolo anche di morte. Il 52enne era stato già sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia con divieto di avvicinamento al padre ma aveva violato gli ordini del giudice. A questo punto il gip del Tribunale ha deciso per l’aggravamento della misura cautelare: il 52enne si trova ora in carcere.