Netflix Games sulla TV: il cellulare è il tuo controller

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato un’espansione strategica del suo ecosistema di gaming, rendendo la "serata giochi" accessibile direttamente sulla TV con un'innovazione semplice e universale. D'ora in poi, per accedere ai Netflix Games sul grande schermo, gli utenti necessiteranno soltanto della loro TV, dell'abbonamento Netflix e del proprio telefono cellulare, che fungerà da controller. Questa mossa elimina la necessità di configurazioni complesse o hardware aggiuntivo, democratizzando l'intrattenimento interattivo in salotto. La piattaforma mira a integrarsi in modo fluido con l'esperienza di streaming tradizionale, permettendo una transizione immediata tra la visione di una serie TV e una sessione di gioco. Alain Tascan, Presidente dei Giochi di Netflix, ha illustrato la facilità d'uso: “Da oggi puoi giocare sulla TV usando il cellulare come controller – senza alcuna configurazione, è facile come guardare le tue serie preferite. Puoi passare da KPop Demon Hunters a Pictionary: Game Night senza mai uscire da Netflix. E per chi ama giocare ovunque e in qualsiasi momento, porteremo ancora più giochi sul cellulare con il nostro speciale tocco Netflix.”



Per le feste, Netflix arricchirà la sua offerta con una collezione Party Games pensata per il divertimento di gruppo, che include titoli di successo già disponibili:

Pictionary: Game Night: il classico gioco di disegno, dove la velocità nel decifrare gli scarabocchi è fondamentale.

Boggle Party: la versione digitalizzata del gioco di ricerca parole, giocabile fino a otto persone.

LEGO Party!: una collezione di mini-giochi scatenati e competitivi per sfidare gli amici.

Party Crashers: Fool Your Friends: un folle gioco di deduzione e scherzi sociali per smascherare l'intruso che finge di conoscere la parola segreta del turno.

Tetris Time Warp: il classico Tetris con una svolta: il completamento delle linee catapulta il giocatore in zone bonus ispirate ai 40 anni di storia del gioco, con regole specifiche dell'epoca.

L'attesa più grande per il gioco di gruppo è l'imminente Dead Man’s Party: A Knives Out Game

, un mistery dove gli amici diventano i sospettati e il celebre detective Benoit Blanc indaga per scoprire chi è l'assassino. Parallelamente all'espansione TV, Netflix continua a potenziare la sua offerta mobile con giochi di alto profilo e titoli premium senza pubblicità. Per la prima volta su mobile, gli abbonati potranno esplorare il Dead West con Red Dead Redemption. Il capolavoro di Rockstar Games, in arrivo prossimamente, includerà anche l’espansione narrativa Undead Nightmare. Un altro atteso debutto è WWE 2K25, un simulatore di wrestling di alta qualità che porterà circa 40 atleti superstar su mobile, con la possibilità di scalare le classifiche dell'universo WWE. È possibile pre-registrarsi [QUI] per prepararsi al lancio. A completare l'offerta mobile sarà possibile trovare Puzzled una nuovissima app con otto puzzle quotidiani ispirati ai titoli Netflix come Stranger Things e Emily in Paris. E infine giochi per i poccoli come LEGO DUPLO World, Barbie Color Creations e Toca Boca Hair Salon 4 (già disponibili tramite download separato) e il prossimo PAW Patrol Academy, una raccolta di minigiochi educativi.

