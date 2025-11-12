Nassiriya, Musumeci: “Il sacrificio continua a richiamarci ai loro valori”

“In questa Giornata dedicata ai caduti nelle missioni internazionali di pace, il pensiero va ai diciannove italiani — militari e civili — che persero la vita nell’attentato di Nassiriya, in Iraq. A ventidue anni da quella tragica giornata, il loro sacrificio continua a richiamarci ai valori di coraggio, dedizione e amore per la Patria. Rendo omaggio alla loro memoria e a tutti gli uomini e le donne che, nelle missioni all’estero, servono l’Italia per difendere la pace e la sicurezza del mondo”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (ITALPRESS).