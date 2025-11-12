Muffolette e amore nel giorno di San Martino, l’iniziativa dell’Associazione Amici dell’Hospice Onlus di San Cataldo

Ci sono azioni che raccontano la bellezza della solidarietà e dell’amore verso il prossimo; semplici gesti che racchiudono emozioni indelebili, da custodire in fondo al cuore e pronte a trasformarsi in occasioni per rendere preziosi i momenti sia per chi offre quel gesto e sia per chi lo riceve. Tutto questo è l’essenza del pomeriggio vissuto ieri grazie alle volontarie dell’Associazione Amici dell’Hospice Onlus di San Cataldo che, in occasione di San Martino, hanno portato le muffolette ai pazienti ospiti del reparto Hospice dell’ospedale “Maddalena Raimondi” di San Cataldo.

Un’iniziativa nata per promuovere la consapevolezza delle cure palliative, per celebrare il valore della vita e delle relazioni di cura che unisce pazienti, famiglie, operatori sanitari e volontari.

Ed è proprio San Martino, Patrono delle cure palliative – il quale tagliò il suo mantello per condividerlo con chi aveva freddo –, che insegna e rammenta come l’Hospice sia un luogo di vita, di ascolto e di vicinanza per coloro che vivono con sofferenza la malattia e la fragilità.

“Iniziative come questa – spiega Chiara Cagnina, presidente dell’Associazione – vogliono essere un modo per sensibilizzare la collettività sull’importanza delle cure palliative quale prezioso strumento per donare sollievo ai pazienti e ai loro familiari.”

I sorrisi, il calore donati rappresentano la volontà ferma di condividere il proprio tempo per rendere il mondo un luogo più umano.