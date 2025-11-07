Mo.V.I. Caltanissetta, al via la VII edizione di “Dona un gioco per un sorriso”

Al via “Dona un gioco per un sorriso”, la raccolta di giocattoli nuovi e usati promossa dal Mo.V.I. Caltanissetta. L’iniziativa è giunta alla settima edizione e rappresenta una scelta di solidarietà che valorizza il gesto spontaneo della donazione, importante sia per chi dona, sia per chi riceve.

I giocattoli verranno distribuiti per Natale ai figli dei detenuti della casa circondariale della città e per l’Epifania nei quartieri del centro storico e nelle parrocchie. Sarà coinvolto il Circolo dell’Antico Pistone con un corteo di auto storiche.

Il punto di raccolta è la Casa delle culture e del volontariato, in via Xiboli, 310. La sede è aperta dal lunedì al venerdi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Per informazioni: 0934584044; 36835589668