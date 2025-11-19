MG Motor è partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8 a Bologna

(Adnkronos) –

MG Motor rafforza la propria presenza nel mondo dello sport internazionale diventando partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Per l’occasione il marchio mette a disposizione una flotta di 40 vetture tra Hybrid+ e Plug-in

Hybrid, dedicate agli spostamenti di atleti, team e ospiti. La collaborazione consolida il posizionamento di MG, brand in forte crescita che, in poco più di quattro anni, ha superato 120.000 immatricolazioni in Italia, grazie a una gamma completa, a un’offerta competitiva e a una rete commerciale oggi composta da 70 MG Store e 150 punti vendita e assistenza. La flotta è stata selezionata tra i SUV MG per garantire massima abitabilità, comfort e ridotto impatto ambientale negli spostamenti urbani. Le motorizzazioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid rispecchiano il focus del marchio sulla tecnologia elettrificata. Nello specifico per la Coppa Davis Final 8 MG fornirà:

MG HS – SUV di segmento C, disponibile in versione Hybrid+ e Plug-in Hybrid

MG ZS – SUV compatto di segmento B, best seller del marchio, in versione Hybrid+

