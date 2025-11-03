L’autunno per scoprire il Parco delle Madonie: paesaggi incantevoli e ricchezza della fauna

Arriva l’autunno, quel periodo speciale da trascorrere sulle Madonie

L’autunno è un momento perfetto e davvero speciale per scoprire o riscoprire il Parco delle Madonie. Le faggete si trasformano in un tripudio di colori caldi e intensi trasformando il panorama in un quadro vivente; i boschi di querce con i loro colori vivaci rendono il paesaggio incantevole. I boschi si colorano di rosso, arancione e giallo, una visione meravigliosa per gli occhi.

Oltre alla flora è possibile ammirare la ricchezza della fauna. I boschi e le radure del Parco sono popolati da una varietà di mammiferi, alcuni più facili da osservare, altri un po’ meno, bisogna avere anche una buona dose di fortuna. E’ possibile trovare la volpe, la donnola e la martora, l’istrice, il ghiro, il moscardino, la lepre, il coniglio selvatico, il riccio. Il Parco delle Madonie è un territorio di grande interesse anche dal punto di vista ornitologico. I suoi cieli, infatti, sono solcati da diverse specie: tra le quali l’aquila reale, il falco pellegrino, la civetta, l’assiolo e tante altre.

Una passeggiata nelle aree del parco non è un semplice camminare ma un momento per vivere emozioni indimenticabili, per stare in pace con se stessi, per vivere in perfetta simbiosi con la natura.

Camminate, escursioni, bicicletta, trekking tra natura, relax e scenari imperdibili, qualsiasi sia la scelta ecco alcuni utili consigli per vivere serenamente la montagna: scegliere itinerari che siano ben esposti al sole e portare una crema solare, perchè, poi, quando il sole è alto fa sentire la sua presenza; iniziare l’escursione nella tarda mattinata, quando le temperature sono più calde; usare le scarpe più adatte (soprattutto nel caso della bicicletta o del trekking); mettere nello zaino un piumino, un berretto e dei guanti; vestirsi a strati (o come ci ha insegnato la nonna: a cipolla!); la pioggia in montagna è sempre dietro l’angolo, sarà utile un coprizaino e un impermeabile, anche sottile ma che protegga dalla pioggia. Ancora, portare una torcia e le batterie di scorta, acqua, snack con un rapido assorbimento energetico, occhiali da sole, uno smartphone con installata un’applicazione GPS e un kit base di pronto soccorso.

Nell’organizzare la vostra ‘gita fuori porta’ non dimenticate di dare un’occhiata al sito del Parco: Ente Parco delle Madonie e buon divertimento.

PH: Giovanni Di Lorenzo