“Incontri Arte e Vino”, seconda edizione tra emozione e gusto a Caltanissetta

Venerdì 31 ottobre 2025 presso i locali espositivi dell’Agenzia Generali di Renato Tedeschi e Vincenzo Fiore a Caltanissetta, in Viale della Regione 232, si è svolta l’inaugurazione della seconda edizione della rassegna “Incontri Arte e Vino”, un appuntamento ormai atteso che unisce due mondi affini: quello dell’arte e quello del vino, entrambi capaci di raccontare le nostre identità, suscitare emozioni e generare profonde sensazioni.

Protagoniste della serata le artiste Anna Giannone e Floriana Rampanti, presentate grazie alla collaborazione con la galleria d’arte “Archivi Marino”, le cui opere hanno offerto uno sguardo autentico sulla sensibilità contemporanea attraverso il colore, la materia e la luce.

A rendere l’esperienza ancora più intensa, la degustazione curata da Tenute Navarra, che ha proposto Sofien – Bianco Terre Siciliane IGT, dalle note fresche e aromatiche, e Rosemosse, lo spumante Extra Brut rosato da uve Frappato, elegante e persistente. Un connubio ideale tra arte e vino, espressioni complementari di cultura, creatività e territorio.

La mostra resterà visitabile fino al 30 novembre presso i locali dell’Agenzia Generali di Caltanissetta, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere ancora per qualche settimana questa raffinata unione tra l’arte “visiva” e l’arte “enologica”.