Salute

Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

AdnKronos

Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

Gio, 20/11/2025 - 19:13

Condividi su:

(Adnkronos) – L'incendio, scoppiato in un padiglione del sito della Cop30 a Belém, è "sotto controllo". Ad annunciarlo è stato il ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino, aggiungendo che non ci sono stati feriti. "È già sotto controllo, i vigili del fuoco dello stato di Páré sono sul posto", ha dichiarato il ministro alla televisione brasiliana, pochi minuti dopo l'evacuazione del sito della conferenza internazionale sul clima, che si concluderà venerdì. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta