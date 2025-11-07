Il Risiko Club Ufficiale “Eclettica” Caltanissetta in partenza per Bergamo: pronto per il XVIII Campionato Nazionale a Squadre

Ieri si è giocato all’interno dei locali al coperto di Eclettica Street Factory il sesto turno del XXI torneo interno (campionato periodico). Ventitré gli iscritti, diciotto i partecipanti a questo turno con due tavoli da quattro giocatori e due da cinque.

Dopo circa due ore e dopo la classica stadata hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Giulia Gulino, Maria Pia Matraxia, Andrea Kiswarday e Giancarlo Ciulla. In classifica generale, a tre turni dalla fine e con tre risultati o assenze da scartare, nelle due prime posizioni troviamo: Andrea Kiswarday (primo con 711 punti) e Simone Pecoraro (secondo con 666 punti). Gli scarti saranno importanti per la definizione della classifica definitiva e per l’accesso alla finale diretta, per i primi due in classifica, e per gli ammessi alle semifinali. Solo dopo il nono turno, che si giocherà il 27 novembre, si potrà stilare la classifica definitiva.

Intanto oggi la squadra del RCU “Eclettica” partirà, chi da Palermo, chi da Catania alla volta di Bergamo dove, presso il Palace Hotel Zingonia località Verdellino, si giocherà il XVIII Campionato Nazionale a Squadre riservato ai Risiko! Club Ufficiali.

La squadra, nella foto, è composta da Giorgia Moscarelli, Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Maurizio Giunta, Gabriele Taschetti e Andrea Kiswarday.

Questa è la quarta volta che la squadra nissena partecipa ad un CNS. La prima volta, nel 2022 a Cesenatico, su 25 RCU partecipanti i nisseni si piazzarono al decimo posto; nel 2023, al XVI° CNS giocato a Roma, con 24 RCU partecipanti, i giocatori nisseni per un pelo non raggiungono il primo posto piazzandosi secondi a soli 0,32 centesimo di punto dalla prima posizione; nel 2024 a Bologna, in una continua allerta rossa per il maltempo, la squadra nissena si piazza al 27° posto su 29 Club partecipanti.

“Andiamo a Bergamo- dichiarano dal direttivo- con una squadra giovane per 4/6 e con una presenza femminile di 2 su 6, Crediamo che sia il giusto mix per ambire ad un risultato che rispecchi le nostre capacità. In ogni caso siamo sicuri che ci divertiremo e che giocheremo con i migliori giocatori in campo nazionale espressione di trenta RCU sparsi su tutto il territorio nazionale”.

IL Club nisseno ha dato la propria disponibilità a ospitare per il 2026 il Raduno del Sud, visto il successo avuto nell’organizzare il Master nel giugno di quest’anno.

L’importante evento di caratura nazionale verrà “assegnato” definitamente alla riunione con i referenti nazionali di Editrice Giochi che si terrà a Bergamo in occasione del Campionato Nazionale a Squadre.