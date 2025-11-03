Il presidente Schifani: “Al Policlinico di Messina esempio straordinario di eccellenza siciliana”

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, esprime “il più sentito apprezzamento e le congratulazioni” all’équipe medica del Policlinico universitario di Messina per il complesso e riuscito intervento che ha salvato la vita di un paziente vittima di un gravissimo incidente.

“Questo straordinario risultato – dice – dimostra ancora una volta come, anche in Sicilia, possiamo contare su professionisti di altissimo livello e su strutture sanitarie capaci di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale. A loro va la riconoscenza di tutti i siciliani: è grazie a competenza, dedizione e spirito di squadra che la nostra sanità può continuare a dare risposte efficaci e umane ai bisogni dei cittadini”.