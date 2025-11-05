Gruppo scout Caltanissetta 4, servizio e memoria al cimitero cittadino per il Clan Shackleton: donato un fiore ai bambini senza nome e ai caduti in guerra

CALTANISSETTA – In occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il 2 novembre, i ragazzi del Clan Shackleton del Gruppo scout Caltanissetta 4 hanno vissuto una mattinata di servizio presso il cimitero cittadino.

“Come da tradizione ormai consolidata – raccontano i ragazzi – ci siamo recati nelle aree dedicate ai bambini senza nome e ai caduti in guerra, per deporre un fiore su ciascuna lapide. È importante per noi ricordare anche chi non ha nessuno che possa portargli un fiore e fare una preghiera sulla loro lapide.”

Continuano: “Ci ha riempito di gioia notare che, dopo diversi anni di servizio, per la prima volta abbiamo trovato questa zona più colorata e viva già prima del nostro arrivo, grazie ai fiori deposti da altri cittadini. Qualcuno poi passando con i consueti mazzi di fiori ci ha chiesto cortesemente di lasciarne uno a chi non ne aveva ricevuti. Ci sentiamo quindi di ringraziare di cuore chiunque abbia avuto la sensibilità di onorare la memoria di queste persone.”

















Nel corso della mattinata i ragazzi si sono messi a disposizione delle persone presenti, offrendo un aiuto concreto, ad esempio sistemando i fiori nei vasi posti troppo in alto, pulendo qualche lapide, spostando le scale o semplicemente scambiando una parola gentile con chi avesse bisogno di conforto.”

“A conclusione della mattinata – proseguono – ci siamo raccolti davanti alla tomba di Don Pippo Magrì, figura fondamentale per il nostro Gruppo e, più in generale, per gli scout nisseni. Insieme abbiamo pregato e i nostri capi lo hanno ricordato con gratitudine, consapevoli che grazie al suo impegno oggi esiste una realtà educativa che continua a formare giovani e a trasmettere valori.”

Concludono: Questa esperienza, anche se semplice, ci ha ricordato quanto sia importante servire e ricordare. Perché anche nei gesti più piccoli si può custodire la memoria e donare un po’ di speranza.”