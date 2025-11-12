Fermato agli imbarcaderi di Messina con 8 chili di cocaina, arrestato 30enne

Un trentenne catanese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza agli imbarcaderi privati di Messina dopo essere stato trovato in possesso di quasi otto chili di cocaina pura nascosti nei passaruota di una Fiat 500 a noleggio. Per tentare di eludere i controlli, l’uomo aveva cosparso i panetti di stupefacente con del dentifricio verde. Il fiuto del cane antidroga Haidy ha però permesso di scoprire il carico, suddiviso in sette involucri sigillati, alcuni contrassegnati con simboli del bitcoin e il logo “KTM”. Il corriere, D.C., assistito dall’avvocata Ilaria Intelisano, è ai domiciliari su disposizione del gip Arianna Raffa. Oltre alla detenzione di droga, gli è contestata anche la guida senza patente. (ITALPRESS).